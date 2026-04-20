Chilpancingo.- Siete hombres se encuentran desaparecidos desde el sábado en el municipio de Atenango del Río, en la región Norte de Guerrero.

De acuerdo a los reportes policiacos, alrededor de las 5:30 de la tarde del sábado 18 de abril, perdieron contacto con los siete hombres, cuando regresaba de trabajar en la comunidad de Apanguito, en Atenango del Río.

Este lunes, la Fiscalía General de Estado (FGE) difundió la ficha de localización de cuatro de los siete hombres reportados como desaparecidos, porque sus familiares presentaron denunciaron sus desaparición ante el Ministerio Público.

Lee también Evelyn Salgado presenta plan de justicia 2026-2029, junto a fiscal de Ernestina Godoy; "seguridad es prioridad absoluta"

Las cuatro fichas corresponde a los hermanos Asunción y Mario Bello Escamilla, de 41 y 54 años de edad; así como de Diego y Valente de 18 y 19 años.

Sin embargo, los pobladores denunciaron que junto con estos cuatro hombres, que son familiares, también están desaparecidos Heriberto Pineda, Sebastián Riquelme y Cristóbal Pineda, pero sus familiares no han presentado la denuncia.

Los familiares pidieron a las autoridades que implemente una operación de búsqueda de los siete hombres.

Pobladores denuncian que no hay un operativo suficiente por parte de autoridades. (20/04/26) Foto: Especial

Pobladores denuncian que no hay un operativo suficiente por parte de autoridades. (20/04/26) Foto: Especial

Hallan a dos jóvenes en fosas clandestinas en región de la Costa Chica

La tarde del domingo fueron hallados por sus familiares en un fosa clandestina, los jóvenes, Ruth Valle Cruz, de 19 años, y Oswaldo Antonio García de 18, luego de estar reportados como desaparecidos.

De acuerdo a los reportes, los dos jóvenes fueron hallados en una fosa clandestina ubicada en un camino rural en la comunidad de Xalpatláhuac, en el municipio de Tecoanapa, en la región de la Costa Chica.

El hallazgo ocurrió por los propios familiares quienes realizaron sus propias búsqueda.

Los familiares hallaron la fosa clandestina la tarde del domingo, sin embargo los jóvenes fueron identificados hasta la noche.

Lee también Taxco, bajo el yugo criminal y una autoridad cómplice

La fosa clandestina fue hallada cerca de un campamento clandestino que ubicó hace unos días la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero junto con soldados del Ejército.

En ese campamento, los policías y soldados, según el reporte, sólo hallaron droga, armas y ropa táctica, sin embargo, a unos 50 metros de ese hallazgo, los familiares de desaparecidos ubicaron la fosa clandestina con los cadáveres de los dos jóvenes.

Según reportes de los familiares, los jóvenes Ruth Valle y Oswaldo Antonio fueron detenidos y desaparecidos por un grupo armado en la carretera Tecoanapa-Tierra Colorada, cuando viajaba en una motocicleta; se dirigían a una huerta de mangos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv