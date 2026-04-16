Taxco.- Los nexos entre el grupo criminal La Familia Michoacana y las autoridades de Taxco fueron más evidentes durante la administración de Mario Figueroa Mundo (Fuerza por México), entre 2021 y 2024.

En tres años, Figueroa Mundo convirtió a Taxco en un terror constante: se dispararon los asesinatos, las desapariciones y la extorsión se profundizó.

Desde que ganó la alcaldía, siempre estuvo señalado de ser el candidato de la organización criminal la Familia Michoacana. En su gobierno eso se concretó.

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La Familia Michoacana se enraizó en Taxco. Figueroa Mundo entregó la Policía Municipal a los criminales, los agentes eran los que desaparecían a pobladores, los que asesinaban, los que extorsionaban.

Reporteros fueron privados de la libertad, comerciantes fueron asesinados, tortilleros, choferes del transporte público fueron atacados. Todos los productos de la canasta básica estaban controlados por los criminales. Controlaban la producción, la distribución e imponían los precios.

El extremo fue cuando un comerciante de plata, Enrique Hernández Avilez, fue hallado en una fosa clandestina que cavaron los propios policías municipales.

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Un mes antes de que concluyera la administración de Figueroa Mundo, la Fiscalía General del Estado (FGE) tomó el control de la Policía Municipal. Detuvo a 10 elementos, los acusó de asesinato y desaparición forzada. El director de la corporación, Christopher Hernández, conocido como rófugo.

Figueroa Mundo también salió huyendo. El exalcalde es acusado por la fiscalía por el delito de desaparición forzada y está prófugo.

Dos de los hijos del exalcalde fueron detenidos, luego que su padre dejó la alcaldía. Son acusados por homicidio y desaparición.

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afcl