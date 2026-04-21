Cuernavaca, Mor. - Morelos registró una jornada de homicidios violentos entre la noche del lunes y la mañana de este martes con el asesinato de tres mujeres y un hombre en tres municipios distintos. Los hechos, caracterizados por el uso de armas de fuego y signos de tortura, movilizaron a las fuerzas de seguridad y peritos de la Fiscalía General del Estado en operativos simultáneos que, hasta el momento, no reportan capturas.

En Axochiapan, el hallazgo de una mujer sin vida dentro de un domicilio de la colonia Bugambilias activó los protocolos de seguridad tras un operativo en la calle Rayón. Casi de forma simultánea, en el poblado de Ocotepec, Cuernavaca, una pareja de jóvenes de entre 20 y 25 años fue acribillada en la vía pública; paramédicos confirmaron el deceso de ambos en la calle 16 de septiembre.

Fiscalía de Morelos investiga 4 homicidios en tres municipios; víctimas presentan huellas de violencia. Foto: Especial.

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La violencia se extendió al Pueblo Mágico de Xochitepec, donde el cuerpo de una tercera mujer fue localizado con huellas de violencia dentro de un canal de riego en la colonia Benito Juárez. El cadáver se encontraba cerca de la carretera federal Cuernavaca-Taxco. La Fiscalía Regional inició las carpetas de investigación bajo protocolos de feminicidio en tres de los cuatro casos registrados.

En todos los puntos, personal forense realizó el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios balísticos. Pese al despliegue de las unidades policiales, los agresores lograron escapar. Las víctimas se encuentran en el Servicio Médico Forense en calidad de desconocidas, de acuerdo con reportes oficiales.

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