Chilpancingo.- La tarde del domingo fueron hallados por sus familiares en una fosa clandestina los jóvenes Ruth Valle Cruz, de 19 años, y Oswaldo Antonio García, de 18, luego de estar reportados como desaparecidos.

De acuerdo a los reportes, los dos jóvenes fueron hallados en una fosa clandestina ubicada en un camino rural en la comunidad de Xalpatláhuac, en el municipio de Tecoanapa, en la región de la Costa Chica.

El hallazgo ocurrió por los propios familiares, quienes realizaron sus propias búsquedas.

Ruth Valle Cruz, de 19 años, fue vista por última vez el 12 de abril de 2026. | Foto: Especial.

Los familiares hallaron la fosa clandestina la tarde del domingo; sin embargo, los jóvenes fueron identificados hasta la noche.

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La fosa clandestina fue hallada cerca de un campamento clandestino que ubicó hace unos días la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero junto con soldados del Ejército.

En ese campamento, los policías y soldados, según el reporte, sólo hallaron droga, armas y ropa táctica; sin embargo, a unos 50 metros de ese hallazgo, los familiares de desaparecidos ubicaron la fosa clandestina con los cadáveres de los dos jóvenes.

Oswaldo Antonio García, de 18 años, fue visto por última vez el 12 de abril de 2026. | Foto: Especial.

Según reportes de los familiares, los jóvenes Ruth Valle y Oswaldo Antonio fueron detenidos y desaparecidos por un grupo armado en la carretera Tecoanapa-Tierra Colorada, cuando viajaban en una motocicleta; se dirigían a una huerta de mangos.

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