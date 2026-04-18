Taxco.— La violencia implantó el miedo suficiente para que las familias no puedan salir a buscar a los hijos, hijas, madres, padres, hermanos, hermanas que fueron desaparecidos.

En Taxco no existe un colectivo de familiares de desaparecidos, pese a que las desapariciones se cuentan por cientos y, lo peor, que no paran.

Si una persona quiere buscar a su familiar que fue desaparecido, no hay otra opción: se tiene que desterrar de Taxco. Lo tiene que buscar desde lejos. Quedarse implica amenazas y el acoso permanente de las organizaciones criminales, al mismo tiempo que las autoridades no moverán un dedo ni para buscar a su familiar.

Jazmín Huerta y su familia son desplazados y buscan a Miguel Huerta Torres a la distancia. Foto: Arturo de Dios Palma

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El miedo

Por Taxco es muy difícil hallar paredes llenas de fichas y fotografías de personas desaparecidas como sucede en Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo. Detrás de la ausencia de las fichas está el miedo.

El parque Vicente Guerrero es el único lugar donde hay fichas y fotografías de personas desaparecidas, las pegó a finales de 2025 la colectiva Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco.

Pero no sólo es la ausencia de fichas y fotografías, es la falta de un registro y la falta de denuncias penales ante el Ministerio Público.

¿Cuántas personas están desaparecidas en Taxco? Es imposible saberlo. No hay registro. Sin embargo, los esfuerzos individuales podrían dar una idea. Un grupo de jóvenes —que no se identificará por seguridad— desde 2022 ayuda a familiares a diseñar fichas de localización para difundirlas en redes sociales. Porque en Guerrero, si no hay una denuncia penal, la Fiscalía General del Estado (FGE) no difunde la ficha de búsqueda.

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Este grupo indica que, desde 2022 hasta ahora, han ayudado a 62 familias a diseñar y a difundir las fichas de sus familiares. Muchas de estas no presentaron denuncia por temor. De esas 62, han hallado a 19 personas, unas vivas, otras muertas.

Otros pobladores —que tampoco se revelarán sus identidades— son más contundentes: las cifras en los últimos cuatro años podría llegar a las 300 desapariciones.

El dato es creíble, de 2021 a 2024, Taxco fue gobernado por Mario Figueroa Mundo. En su gobierno la Policía Municipal desapareció y cavó fosas clandestinas para enterrar a sus víctimas.

Figueroa Mundo tiene una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada. Está prófugo desde el día que entregó el gobierno. Su hijo mayor, Mario Figueroa Villa, está preso por el delito de desaparición.

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Una de las últimas desapariciones que puso a Taxco en la mira de todos fue la de la semana pasada, cuando hombres armados se llevaron al director del hospital IMSS-Bienestar, Juan Vega Arredondo; dos días después, su hijo, el alcalde, Juan Andrés Vega fue a negociar su liberación y también fue privado de su libertad.

En Taxco, el único lugar donde hay fichas y fotografías de personas desaparecidas es el Parque Vicente Guerrero; la colectiva Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco las pegó a finales de 2025. Foto: Arturo de Dios Palma

19 días sin Jesús

Tal vez, de las últimas protestas que atendió el alcalde, Juan Andrés Vega Carranza, fue el Jueves Santo en la avenida Los Plateros. Esa mañana, la familia de Jesús Alberto Jaimes Brito bloqueó la avenida para pedir que lo liberaran con vida y para que las autoridades lo buscaran.

La última vez que su madre y su padre vieron a Jesús Alberto, quien vive en Estados Unidos y estaba de visita, fue el domingo 29 de marzo. Los tres estaban en su casa. Era de noche. Los padres escucharon ruidos en la calle. La madre se asomó por la ventana y vio cómo unos jóvenes intentaban encender una cuatrimoto. Luego escucharon que se abrió la puerta y salió Jesús Alberto. No lo volvieron a ver.

Al día siguiente, Jesús Alberto no estaba. No se alertaron, pensaron que había salido y que en cualquier momento regresaría. El martes el joven no regresó, su celular estaba en su recámara. Ese día fueron al Ministerio Público a denunciar y lo primero que le preguntaron al padre fue si Jesús Alberto era drogadicto o borracho.

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El padre denunció que Jesús Alberto desapareció junto a su motocicleta. Pidió a la fiscalía que revisara las cámaras que hay cerca de su casa y todas las de la ciudad.

En su calle dice, hay varias cámaras, unas públicas y otras privadas. Sin embargo, sus vecinos no han permitido ver los videos de sus cámaras. “Me dicen que no sirven, otros que ya las quitaron. Pienso que no lo hacen porque hay represalias, me imagino que sienten que se van a perjudicar, porque acá uno debe ser prudente y callado”, dice .

Al segundo día de la denuncia, la familia decidió bloquear la avenida Los Plateros y llegó el alcalde. Esa vez, levantaron el bloqueo, porque Juan Andrés Vega les prometió una reunión y en esa reunión les reclamó: “Ya dejen de compartir la ficha de búsqueda, ya anda por todos lados”, se quejó el alcalde.

De la desaparición han pasado 19 días, los padres de Jesús Alberto no han recibido ninguna información. Lo único que les han dicho es que hicieron una búsqueda hacia el municipio vecino de Tetipac, donde está la guarida de los líderes de la Familia Michoacana en Taxco.

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En Taxco, dice el padre, se sienten muy solos y muy expuestos. Se animaron a denunciar porque no resisten la idea de no volver a su hijo.

Buscan a la distancia

El mediodía del lunes 14 de abril, Jazmín Huerta se enteró de la gran operación que se implementó en Taxco para buscar al alcalde y a su padre. Se llenó de coraje. Luego corrió hacia las instalaciones de la fiscalía en Chilpancingo.

Se paró en la fiscalía y les reclamó que, para su padre, Miguel Huerta Torres, nunca había ni tiempo ni agentes para realizar una búsqueda en Tetipac. “No que a Tetipac no podía entrar”, les reclamó.

Jazmín Huerta, su madre y sus hermanos son desplazados. Hace tres años vivían en Temaxcalapa, en Taxco.

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Era la tarde del 28 de febrero de 2023, Miguel Huerta, servidor de la nación, llegó a Temaxcalapa a encabezar una reunión con los pobladores, cuando dos taxis se estacionaron fuera de la comisaría. Eran hombres y una mujer, todos armados. Se metieron y los sacaron por la fuerza, lo golpearon, lo subieron a uno de los taxis y se lo llevaron.

Después los dos taxis con los armados regresaron al pueblo. Esta vez acudieron a la casa de Miguel Huerta. Ahí estaban su esposa y su hijo, los dos salieron y frente a ellos los delincuentes siguieron torturando al servidor de la nación.

Un tiempo, la familia no denunció, pero, recuerda Jazmín, tomaron la decisión de hacerlo y asumieron el costo: desplazarse, dejar todo.

Jazmín Huerta y su familia buscan a su padre a la distancia. No han podido hacer una búsqueda en campo por el riesgo, las autoridades han hecho dos, pero ignoran los puntos que les indica la familia.

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La joven desde Chilpancingo hace su propia investigación, porque no pueden hacerlo estando en Taxco.

“Los que se quedan en Taxco están condenados a llevar la desaparición de su familiar en silencio. Me han contado algunas víctimas que, si alzan tantito la voz, han tenido malas experiencias”.

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