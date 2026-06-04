A más de cuatro años de la guerra Rusia-Ucrania, en México fueron montadas "Camas vacías" de infancias ucranianas víctimas de este conflicto.

La Embajada de Polonia en México, en colaboración con el Senado y Embajada de Ucrania en México, presentó en la Ciudad de México la exposición fotográfica “Camas vacías”, "un proyecto que busca visibilizar la problemática de la deportación ilegal de niños ucranianos por parte de Rusia".

Las imágenes muestran espacios vacíos, habitaciones infantiles y rastros cotidianos que simbolizan vidas interrumpidas y familias separadas por la guerra.

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Exhiben en México "Camas vacías", exposición de fotos sobre infancias que viven la guerra en Ucrania. Foto: Embajada de Polonia

"La exposición busca sensibilizar a las autoridades mexicanas sobre la dimensión humana del conflicto y la necesidad de proteger a la población civil, especialmente a la niñez", explicaron los organizadores.

Agregaron que la muestra aborda las consecuencias humanas de estas deportaciones y busca generar conciencia sobre la urgencia de proteger los derechos de la infancia, garantizar el respeto al derecho internacional y apoyar los esfuerzos para el retorno seguro de los menores a sus hogares.

Exhiben en México "Camas vacías", exposición de fotos sobre infancias que viven la guerra en Ucrania. Foto: Embajada de Polonia

Reportaron que cerca de 1.6 millones de niños ucranianos permanecen bajo control ruso: deportados, trasladados por la fuerza o atrapados en territorios temporalmente ocupados. Además, hay aproximadamente 20 mil 570 casos registrados de posibles deportaciones y traslados forzosos de niños por parte de Rusia.

Desde el inicio de la agresión rusa contra Ucrania, Polonia se ha posicionado del lado de las víctimas, en particular de las más vulnerables: los niños, entre otras cosas, apoyando a los menores refugiados y participando en los trabajos de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos.

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