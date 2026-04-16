La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se pronunció ante la situación de inseguridad en el país y afirmó que un país que normaliza la muerte corrompe la esperanza.

Tras celebrar su CXX Asamblea Plenaria, el CEM aseguró que “callar ante la inseguridad es traicionar al evangelio”, por lo que hizo un llamado a la sociedad civil a organizarse para seguir trabajando por la paz y la reconciliación en el país.

“No podemos acostumbrarnos al dolor ni volvernos indiferentes ante estas realidades. Detrás de cada crisis hay personas heridas, en búsqueda de sentido de vida que merecen ser acompañadas”, agregó en un comunicado.

Lee también Ebrard llama mezquino a Claudio Ochoa por publicación sobre estancia de su hijo en embajada de Londres; es cínico, revira el periodista

La Iglesia católica indicó que la plenaria fue celebrada en una semana marcada por contextos de guerra, corazones endurecidos, pueblos y culturas amenazadas y la lenta erosión de las instituciones en nuestra patria, así como el “paulatino derrumbe” del orden mundial.

En su mensaje, retomó las palabras del papa León XIV, quien recientemente hizo un llamado a finalizar los conflictos bélicos, la idolatría del yo y la ostentación del poder.

Las palabras del Sumo Pontífice, dijo, interpelan a gobernantes y ciudadanos, a grupos armados y a todos los que tienen en sus manos decisiones que afectan la vida de las personas.

Lee también Fracking, entre beneficios económicos y daños ambientales; estos son los países que utilizan la técnica y los que la prohíben

“La paz no se construye con armas ni con discursos vacío: se construye, como nos dice el Papa, multiplicando oasis, denunciado causas y luchando contra quienes medran con el sufrimiento ajeno”, aseveró.

El Episcopado Mexicano se mostró convencido de que en el amor se encuentra el camino para reconstruir el tejido social y sanar heridas más profundas; “la mayor riqueza de nuestro pueblo no es material, sino el don que Dios ha puesto en nuestro interior: la capacidad de amar”, garantizó.

En ese sentido, pidió que la próxima celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026 sea una invitación a hacer de este evento un signo de la vocación humana a la comunión entre pueblos y una oportunidad para demostrar que es posible vivir la fraternidad en diversidad, con respeto y reconocimiento a una sola familia humana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr