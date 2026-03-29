La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lamentó que por el conflicto bélico en Medio Oriente la policía israelí haya impedido al Patriarca Latino de Jerusalén celebrar la Misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro, y reprobó el uso de la religión como justificación del conflicto.

En un comunicado signado por los obispos Ramón Castro Castro y Héctor M. Pérez Villarreal, expresó su “profundo dolor y unión” con el Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa, ante lo que llamó un “hecho que hiere la libertad religiosa y la sensibilidad de millones de fieles en el mundo en el inicio de la Semana Santa”.

“Nos unimos al llamado urgente a detener la violencia, rechazar el uso de la religión como justificación del conflicto y reconocer en todo ser humano a un hermano”, indicó.

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La Iglesia católica afirmó que desde la realidad de México, donde la fe trabaja activamente por la construcción de la paz, del diálogo y de la reconciliación, este acontecimiento “nos interpela y nos impulsa a renovar nuestro compromiso por una cultura del encuentro”.

“Creemos firmemente que la paz no se construye desde la imposición o la violencia, sino desde el respeto, la justicia, el diálogo y la fraternidad”, apuntó.

El Episcopado retomó las enseñanzas de Cristo, quien “nos enseña desde la cruz el camino del amor que vence toda violencia”. En ese sentido, pidió unión para que cesen los enfrentamientos y se atienda con caridad a quienes sufren las consecuencias de la guerra.

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El patriarca latino de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa, encabeza la oración durante el Domingo de Ramos, en Jerusalén. FOTO: AFP

Policía israelí impide celebrar la misa del Domingo de Ramos

Esta mañana, la policía israelí impidió al Patriarca Latino de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa junto con el Custodio de Tierra, reverendísimo padre Francesco Ielpo, entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, cuando se dirigían a celebrar la Misa de Domingo de Ramos.

Ambos fueron detenidos en el trayecto, mientras avanzaban de forma privada y sin ninguna característica de procesión o acto ceremonial, y se les obligó a regresar.

“Este incidente constituye un grave precedente y una falta de consideración hacia la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, dirigen su mirada a Jerusalén”, condenó el Patriarcado Latino en un comunicado.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, justificó en motivos de seguridad que la Policía de Israel impidiera a Pizzaballa entrar al Santo Sepulcro en Jerusalén para oficiar la misa del Domingo de Ramos.

Con información de AFP.*

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