La policía israelí impidió al Patriarca Latino de Jerusalén y al sacerdote de la iglesia del Santo Sepulcro celebrar la misa del Domingo de Ramos, un hecho que fue condenado por Italia y Francia.

El Patriarcado Latino, una diócesis católica con fieles en Israel, territorios palestinos, Jordania y Chipre, informó que a ambos sacerdotes se les impidió "entrar a la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén cuando se disponían a celebrar la misa por el Domingo de Ramos".

"Como resultado, y por primera vez en siglos, se impidió a los dirigentes de la Iglesia celebrar la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro", añadió el comunicado.

Lee también Miércoles de Ceniza 2026: ¿de qué están hechas las cenizas?; este es su origen

"Este incidente constituye un grave precedente y demuestra una falta de consideración hacia la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, dirigen su mirada hacia Jerusalén", destacó el Patriarcado Latino.

Desde que estalló la guerra en Medio Oriente el 28 de febrero, las autoridades israelíes prohibieron las grandes concentraciones, incluidas las que tienen lugar en sinagogas, iglesias y mezquitas.

Los actos públicos se limitan a unas 50 personas.

Lee también Miércoles de Ceniza 2026; ¿cuándo es y qué significa?; aquí te contamos

"Hoy Jesús llora una vez más"

"Hoy Jesús llora una vez más por Jerusalén. Llora por esta ciudad, que sigue siendo signo de esperanza y dolor, de gracia y sufrimiento. Llora por esta Tierra Santa, aún incapaz de reconocer el don de la paz", dijo Pierbattista Pizzaballa alzando una reliquia de la Santa Cruz en la Basílica de Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos.

En la breve ceremonia, limitada a la prensa por las restricciones de la guerra, estuvo acompañado de más de una treintena de personas, entre asistentes y monaguillos.

La policía israelí declaró que los lugares sagrados de Jerusalén están cerrados desde el inicio de la guerra.

"La petición del Patriarcado fue revisada ayer y se indicó que no podía ser aprobada" por las restricciones, señaló la policía en un comunicado a la AFP.

"La Ciudad Vieja y los lugares sagrados son un área compleja que no permite el acceso de vehículos grandes y de rescate", en caso de un ataque, declaró.

Lee también Semana Santa 2026: ¿pagan doble si trabajas el jueves y viernes santo?; descubre lo que dice la LFT

El Domingo de Ramos, que abre la Semana Santa, conmemora la última entrada de Cristo en Jerusalén, donde fue recibido triunfalmente por una multitud jubilosa pocos días antes de su crucifixión y de su resurrección el Domingo de Pascua, según los Evangelios.

El Patriarcado Latino ya había anunciado que cancelaba la procesión tradicional del Domingo de Ramos, que normalmente parte del Monte de los Olivos hacia Jerusalén y atrae cada año a miles de fieles.

"Los jefes de las Iglesias han actuado con total responsabilidad y, desde el inicio de la guerra, han respetado todas las restricciones impuestas", declaró el Patriarcado.

Lee también ¿Cuándo será Miércoles de Ceniza y Semana Santa en 2026?

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, denunció "una ofensa no solo para los creyentes, sino para cualquier comunidad que respete la libertad religiosa", y la cancillería italiana anunció que convocará al embajador de Israel.

El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó la decisión y afirmó que se suma a una "preocupante multiplicación de violaciones del estatuto de los Lugares Santos de Jerusalén".

Netanyahu justifica el bloqueo al patriarca latino en Jerusalén por motivos de "seguridad"

Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, justificó en motivos de seguridad que la Policía de Israel impidiera a Pizzaballa entrar al Santo Sepulcro en Jerusalén para oficiar la misa del Domingo de Ramos.

Lee también Miércoles de Ceniza 2026: ¿de qué están hechas las cenizas?; este es su origen

"Hoy, con una especial preocupación por su seguridad, la Policía de Jerusalén evitó al patriarca latino, cardenal Pizzaballa, celebrar misa esta mañana en la iglesia del Santo Sepulcro. De nuevo, no hubo mala intención alguna", afirmó la oficina de Netanyahu en un comunicado difundido en la red social X.

El primer ministro aseguró que las "fuerzas de seguridad israelíes están elaborando un plan para que los líderes eclesiásticos puedan celebrar sus oficios en el lugar sagrado durante los próximos días".

En el comunicado, la oficina de Netanyahu recordó que los lugares sagrados de la Ciudad Vieja de Jerusalén (la Explanada de las Mezquitas, para los musulmanes; el Muro de las Lamentaciones, para los judíos, y el Santo Sepulcro, en el caso de los cristianos) permanecen cerrados a causa de la guerra con Irán.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, llamó a Pizzaballa para trasladarle su "profundo pesar" por lo ocurrido.

En un comunicado, Herzog dijo que el incidente se debió "a preocupaciones de seguridad por la continua amenaza de ataques con misiles" de Irán, después de que en los últimos días se produjeran impactos en la zona de la Ciudad Vieja de Jerusalén.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss