Petróleo mexicano supera los 100 dólares; conflicto en Medio Oriente impulsa precio

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El barril de rompió este viernes el techo de 100 dólares y cotiza por arriba del crudo estadounidense por segundo día consecutivo.

Los petroprecios son impulsados por la intensidad del conflicto militar en Medio Oriente y el cierre del , donde transita 20% del crudo y derivados consumidos en todo el mundo.

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Israel bombardeó instalaciones nucleares y siderúrgicas de que respondió con ataques a lo largo del Golfo Pérsico.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, , extendió el plazo otorgado a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, manteniendo vigente la amenaza de ataques contra sus instalaciones energéticas.

dio a conocer que exportó hoy el barril de crudo en 100.01 dólares y es la primera vez que supera esta marca desde el 4 de julio de 2022, meses después de la invasión de Rusia en Ucrania, que sigue vigente.

Los registros del muestran que el hidrocarburo nacional acumula un repunte de 86.5% o 46.39 dólares en lo que va de 2026.

Por segundo día consecutivo, la Mezcla Mexicana de Exportación superó al petróleo estadounidense, su principal referencia y conocido como West Texas Intermediate (WTI), cuya cotización finalizó la semana en 99.64 dólares.

El barril que se extrae del mar del Norte, conocido como Brent y referencia en los mercados europeos, se disparó a 105.32 dólares.

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cc/bmc

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