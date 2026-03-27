Trump advierte que "Cuba es la siguiente"; necesitamos cambiar el sistema y quizás ahora exista una oportunidad: Rubio

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El presidente estadounidense, , declaró este viernes que "Cuba es la siguiente. Pero hagan como si no lo hubiera dicho. Cuba es la siguiente".

Antes, el secretario de Estado de EU, , estimó que "quizá ahora pueda ser el momento" para un cambio político en Cuba e insistió en que su actual sistema de gobierno impide el desarrollo económico del país.

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"Necesitamos cambiar el sistema que dirige el país, y es necesario cambiar el modelo económico que tiene. Es el único camino a seguir si la gente quiere un futuro mejor. Lo hemos expresado de forma clara y reiterada durante muchos años, y quizás ahora exista una oportunidad para hacerlo", dijo Rubio, antes de embarcar en su avión desde las afueras de París tras haber participado en una reunión del .

El jefe de la diplomacia estadounidense, que es de padres cubanos emigrados a Estados Unidos, atribuyó el desabastecimiento y los apagones de Cuba "a las infraestructuras de los años 50 y 60 que no han tenido ningún trabajo de mantenimiento".

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cc/bmc

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