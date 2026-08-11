Cuernavaca, Mor.- Un masivo operativo penitenciario ejecutado la noche de este lunes concretó el traslado de reclusas del penal de Atlacholoaya hacia el nuevo Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cuernavaca.

​El convoy de autobuses arribó a las nuevas instalaciones pasada la media noche, ingresando al complejo habilitado en lo que anteriormente funcionaba como la Unidad Antisecuestro, sobre el bulevar Cuauhnáhuac en el entronque con el Libramiento Cuernavaca, conocido como Paso Exprés.

​La nueva prisión, con una capacidad de albergue de 290 mujeres, operará bajo una clasificación de seguridad media-baja y concentrará a la totalidad de la población penitenciaria femenina del estado, albergando tanto a mujeres bajo prisión preventiva como a sentenciadas.

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​El despliegue táctico se realizó sin que se registrara la presencia o protestas de familiares de las personas privadas de la libertad en los perímetros de ambos complejos carcelarios.

​La Dirección General de Centros Penitenciarios confirmó que el personal operativo, técnico y de custodia adscrito al extinto sector femenil de Atlacholoaya fue comisionado formalmente a la sede de Cuernavaca, manteniendo vigentes sus derechos laborales.

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