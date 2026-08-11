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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Luego de aproximadamente ocho horas de audiencia, la señora Alejandra Quintos Martínez salió del Centro Integral de Justicia (CIJ) de Ciudad Mante, donde agradeció la presencia de los medios de comunicación y anunció que seguirá en la lucha legal en los dos casos.
“Agradecerles que están aquí haciendo esta cobertura, y sigo exigiendo justicia por mi hija Dafne Zapata Quintos; en los dos casos sigo en la misma postura”, expresó al salir.
Añadió que, “me detuve a decirles que gracias, y voy a continuar con esta lucha por la justicia y la verdad”.
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-¿Pesada la jornada Alejandra?
“Sí, mucho, pero para una madre no hay cansancio. Nunca lo ha habido”, expresó entre lágrimas.
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-¿Le han comentado que viene en los próximos días?
“Eso se los mencionará mi abogado, pero vamos a continuar con más audiencias. Mañana continuamos, esto sigue. Muchas gracias por estar aquí”, respondió y se despidió.
Este lunes aproximadamente a las 12:00 horas comenzó la audiencia de juicio en contra de Gabriel Alejandro Zapata Enríquez, por el delito de abuso sexual en contra de su hija Dafne Zapata Quintos, en CIJ de Ciudad Mante.
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La audiencia se realizó en la sala de audiencias C, con la presencia de la mamá de Dafne, señora Alejandra Quintos Martínez; mientras que el acusado lo hizo vía zoom, a petición de sus abogados.
Antes de ingresar, el abogado Omar Enrique Fuentes Medina, informó que su cliente Gabriel Zapata por recomendación de los integrantes de su defensa estaría en la audiencia vía Zoom, “sobre todo por su propia seguridad”, explicó.
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