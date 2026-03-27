La Cámara de Representantes estadounidenses aprobó este viernes una ley que protegerá a Vulcan Materials. Bajo el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se declaró a la Terminal Marítima de Punta Venado y la cantera de Vulcan Materials como Área Natural Protegida.

"Estamos ante una campaña coordinada y en múltiples frentes por parte de México contra una empresa de Estados Unidos, una campaña que socava nuestro progreso diplomático y pone en riesgo todas las inversiones estadounidenses en México", dijo el congresista republicano August Pfluger.

"Durante cuatro años, Estados Unidos ha agotado todos los recursos diplomáticos a su alcance: cartas del Congreso, gestiones de la administración y presiones bilaterales (de Estados Unidos hacia México); pero nada de ello surtió efecto", argumentó Pfluger.

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Añadió que "México "utilizó a su ejército para cerrar por la fuerza una empresa estadounidense y creó falsas afirmaciones ambientales para hacerlo". Dijo que que "el gobierno mexicano lanzó una campaña de presión interminable contra Vulcan Materials" y que "representa una campaña coordinada de múltiples frentes por parte de México contra una empresa estadounidense".

"La aprobación hoy en la Cámara de Representantes de mi Ley de Defensa de la Propiedad Estadounidense en el Extranjero de 2026 es un paso necesario para proteger a las empresas y los trabajadores estadounidenses del trato injusto en el extranjero”, declaró

“Cuando los países violan los acuerdos comerciales y se apropian ilegalmente de activos de empresas estadounidenses, ponen en riesgo la seguridad laboral, la seguridad económica y la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta legislación es fundamental porque garantiza que existan consecuencias aplicables para tales acciones. Envía un mensaje claro a cualquier gobierno extranjero de que Estados Unidos no tolerará este comportamiento y que defenderemos nuestros intereses económicos, respetaremos el estado de derecho y respaldaremos firmemente a las empresas estadounidenses que operan en el extranjero. Me complace enormemente ver que esta ley se apruebe con un apoyo bipartidista abrumador y seguiré abogando por ella hasta que sea aprobada por el Senado y se convierta en ley”.

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La ley "autoriza al presidente a negar la entrada a los puertos de EU a las embarcaciones que operen a través de infraestructura portuaria de propiedad estadounidense expropiada" en países con tratados de libre comercio.

Pfluger describió la respuesta como "quirúrgica", ya que "se dirige únicamente a la infraestructura portuaria expropiada" y "no interrumpirá las operaciones de envío legítimas actuales.

Además, se mencionó que la legislación "incluye excepciones para emergencias y seguridad marítima"

El representante añadió que "no podemos permitir que un gobierno extranjero robe propiedad estadounidense y enfrente cero consecuencias".

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En un comunicado publicado en la página del congresista se recordó que "en mayo de 2022, el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) clausuró abruptamente las operaciones de Vulcan Materials Company con falsas acusaciones de que la empresa estaba violando su contrato, y su gobierno posteriormente emprendió una campaña de presión incesante contra Vulcan, que incluyó múltiples demandas y el envío de militares y fuerzas del orden a sus instalaciones. Desde entonces, el representante Pfluger ha sido un líder firme en este tema".

En enero de 2026, la Ley de Defensa de la Propiedad Estadounidense en el Extranjero de 2026 fue aprobada por el Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes.

En su mensaje, el representante dijo que "insto a mis colegas de ambos partidos a votar sí a la ley HR 7084". La iniciativa de Ley aprobada en la Cámara Baja pasará ahora al Senado donde también cuenta con apoyo bipartidista.

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