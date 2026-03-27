Más Información

Petróleo mexicano supera los 100 dólares; conflicto en Medio Oriente impulsa precio

Petróleo mexicano supera los 100 dólares; conflicto en Medio Oriente impulsa precio

Madres buscadoras y vecinos de Coapa convocan a manifestaciones durante partido México vs Portugal; Estadio Banorte será reinagurado este sábado

Madres buscadoras y vecinos de Coapa convocan a manifestaciones durante partido México vs Portugal; Estadio Banorte será reinagurado este sábado

Juez concede órdenes de aprehensión contra Silvano Aureoles; está acusado de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura

Juez concede órdenes de aprehensión contra Silvano Aureoles; está acusado de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura

Trump advierte que "Cuba es la siguiente"; necesitamos cambiar el sistema y quizás ahora exista una oportunidad: Rubio

Trump advierte que "Cuba es la siguiente"; necesitamos cambiar el sistema y quizás ahora exista una oportunidad: Rubio

Ahora itinerante y que estará hasta el Mundial: Claudia Curiel habla sobre la Colección Gelman y suma a la confusión

Ahora itinerante y que estará hasta el Mundial: Claudia Curiel habla sobre la Colección Gelman y suma a la confusión

De fenómeno urbano a declive; así ha sido la caída de pandillas de cholos en CDMX y Edomex

De fenómeno urbano a declive; así ha sido la caída de pandillas de cholos en CDMX y Edomex

Lamentable que un adolescente tenga acceso a un arma de alto poder: Unicef; lamenta ataque en colegio de Michoacán

Lamentable que un adolescente tenga acceso a un arma de alto poder: Unicef; lamenta ataque en colegio de Michoacán

Amnistía, Centro Prodh y ONG lamentan crisis de desaparecidos en México; rechazan informe federal

Amnistía, Centro Prodh y ONG lamentan crisis de desaparecidos en México; rechazan informe federal

Instalan Comité de Evaluación de aspirantes a consejeros del INE; se elegirán tres candidatos

Instalan Comité de Evaluación de aspirantes a consejeros del INE; se elegirán tres candidatos

La Suprema Corte renta 91 vehículos y esconde el costo

La Suprema Corte renta 91 vehículos y esconde el costo

Cae “El Comandante Galindo”, líder del CJNG en el Oriente del Edomex; es vinculado con delitos de alto impacto

Cae “El Comandante Galindo”, líder del CJNG en el Oriente del Edomex; es vinculado con delitos de alto impacto

"Cuando llegué a México me asusté al entrar a un Bodega Aurrerá"; voces de cubanos en México

"Cuando llegué a México me asusté al entrar a un Bodega Aurrerá"; voces de cubanos en México

La estadounidenses aprobó este viernes una ley que protegerá a Vulcan Materials. Bajo el gobierno del expresidente se declaró a la Terminal Marítima de Punta Venado y la cantera de Vulcan Materials como Área Natural Protegida.

"Estamos ante una campaña coordinada y en múltiples frentes por parte de contra una empresa de Estados Unidos, una campaña que socava nuestro progreso diplomático y pone en riesgo todas las inversiones estadounidenses en México", dijo el congresista republicano August Pfluger.

"Durante cuatro años, Estados Unidos ha agotado todos los recursos diplomáticos a su alcance: cartas del Congreso, gestiones de la administración y presiones bilaterales (de Estados Unidos hacia México); pero nada de ello surtió efecto", argumentó Pfluger.

Lee también

Añadió que "México "utilizó a su ejército para cerrar por la fuerza una empresa estadounidense y creó falsas afirmaciones ambientales para hacerlo". Dijo que que "el gobierno mexicano lanzó una campaña de presión interminable contra Vulcan Materials" y que "representa una campaña coordinada de múltiples frentes por parte de México contra una empresa estadounidense".

"La aprobación hoy en la Cámara de Representantes de mi Ley de Defensa de la Propiedad Estadounidense en el Extranjero de 2026 es un paso necesario para proteger a las empresas y los trabajadores estadounidenses del trato injusto en el extranjero”, declaró

“Cuando los países violan los acuerdos comerciales y se apropian ilegalmente de activos de empresas estadounidenses, ponen en riesgo la seguridad laboral, la seguridad económica y la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta legislación es fundamental porque garantiza que existan consecuencias aplicables para tales acciones. Envía un mensaje claro a cualquier gobierno extranjero de queno tolerará este comportamiento y que defenderemos nuestros intereses económicos, respetaremos el estado de derecho y respaldaremos firmemente a las empresas estadounidenses que operan en el extranjero. Me complace enormemente ver que esta ley se apruebe con un apoyo bipartidista abrumador y seguiré abogando por ella hasta que sea aprobada por el Senado y se convierta en ley”.

Lee también

La ley "autoriza al presidente a negar la entrada a los puertos de EU a las embarcaciones que operen a través de infraestructura portuaria de propiedad estadounidense expropiada" en países con tratados de libre comercio.

Pfluger describió la respuesta como "quirúrgica", ya que "se dirige únicamente a la infraestructura portuaria expropiada" y "no interrumpirá las operaciones de envío legítimas actuales.

Además, se mencionó que la legislación "incluye excepciones para emergencias y seguridad marítima"

El representante añadió que "no podemos permitir que un gobierno extranjero robe propiedad estadounidense y enfrente cero consecuencias".

Lee también

En un comunicado publicado en la página del congresista se recordó que "en mayo de 2022, el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) clausuró abruptamente las operaciones de Vulcan Materials Company con falsas acusaciones de que la empresa estaba violando su contrato, y su gobierno posteriormente emprendió una campaña de presión incesante contra Vulcan, que incluyó múltiples demandas y el envío de militares y fuerzas del orden a sus instalaciones. Desde entonces, el representante Pfluger ha sido un líder firme en este tema".

En enero de 2026, la Ley de Defensa de la Propiedad Estadounidense en el Extranjero de 2026 fue aprobada por el Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes.

En su mensaje, el representante dijo que "insto a mis colegas de ambos partidos a votar sí a la ley HR 7084". La iniciativa de Ley aprobada en la Cámara Baja pasará ahora al donde también cuenta con apoyo bipartidista.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿CURP biométrica es obligatoria para INAPAM en abril 2026?: Lo que debes saber. Foto: Especial

¿CURP biométrica es obligatoria para INAPAM en abril 2026? Lo que debes saber

¿IMSS o ISSSTE? Este depósito llega primero por Semana Santa: Fecha de pago de abril 2026 y monto oficial. Foto: Especial / IMSS / ISSSTE

¿IMSS o ISSSTE? Este depósito llega primero por Semana Santa: Fecha de pago de abril 2026 y monto oficial

Visa americana: iStock/ valiantsin suprunovich

¿Cuánto dinero necesitas para obtener la visa americana? Esto dice la Embajada sobre tu solvencia económica

Renovación de visa americana. iStock

Lo que nadie te dice después de un rechazo de visa: el peor momento para volver a solicitarla

Foto: AFP

Cruces a México en Semana Santa: horarios de garitas en la frontera México–USA y rutas para evitar filas