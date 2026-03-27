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El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva prometida por la que se pagará a los empleados de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), después de que un acuerdo que buscaba hacer lo mismo se estancara en el Congreso.

Trump firmó la ley con la intención de aliviar las largas filas de seguridad en muchos de los principales aeropuertos del país.

“El sistema de transporte aéreo de Estados Unidos ha llegado a su límite”, dijo Trump en el memorando que autorizaba los pagos.

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La Casa Blanca ha aclarado que los fondos para pagar a los empleados de la TSA provendrán del importante recorte de impuestos del presidente. Trump había sugerido la idea de declarar una emergencia nacional para facilitar los pagos.

El acuerdo de financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) aprobado por el Senado ha fracasado en la Cámara de Representantes.

El DHS afirmó que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha iniciado el proceso de pago a los empleados de la TSA.

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“Los agentes de la TSA deberían empezar a recibir sus cheques de pago a partir del lunes 30 de marzo. La TSA agradece al Presidente y al Secretario su liderazgo para devolver el dinero a los bolsillos de los empleados de la TSA que trabajaron sin paga durante el cierre del DHS por parte de los demócratas”, dijo el departamento en un comunicado el viernes.

El departamento no respondió a las preguntas sobre la procedencia del dinero para pagar a los trabajadores de la TSA.

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