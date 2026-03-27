Los republicanos de la Cámara de Representantes se oponen a un proyecto de ley aprobado por el Senado para financiar la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional, lo que corre el riesgo de retrasar la resolución del estancamiento en la financiación que se prolongó hasta su 42º día el viernes.

Los próximos pasos son inciertos, pero los republicanos están indignados porque el proyecto de ley del Senado no financia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ni a la Patrulla Fronteriza.

“Es la imprudencia más grande que hemos visto jamás y estamos muy frustrados por ello”, dijo el presidente de la Cámara, Mike Johnson, quien añadió que consultaría con sus compañeros republicanos antes de anunciar los próximos pasos.

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