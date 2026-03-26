Nogales, Sonora. - Un incidente registrado el martes 25 de marzo en la frontera de Nogales generó preocupación entre autoridades y ciudadanos, luego de que se reportara la presunta incursión de elementos militares de Estados Unidos dentro de territorio mexicano mientras realizaban trabajos en el cerco fronterizo.

De acuerdo con testimonios, los hechos ocurrieron entre las 11:00 y las 13:00 horas en el área de la puerta de acceso del ferrocarril, donde al menos ocho elementos estadounidenses colocaban alambre de púas como parte de labores de reforzamiento de la reja divisoria.

Denuncian incursión de militares estadounidenses en territorio mexicano. Foto: Cortesía Borderlinea.mx

Testigos aseguran que los militares, portando uniforme y armas de grueso calibre, habrían ingresado hasta ocho metros dentro del territorio nacional, lo que provocó inconformidad entre trabajadores y ciudadanos que presenciaron la escena.

Taxistas del sector reportaron el incidente a las autoridades, lo que derivó en la llegada de elementos de la Guardia Nacional.

Lee también Marina pone en marcha "Operativo Salvavidas Semana Santa 2026" en playas del Istmo de Oaxaca; despliegan a 75 elementos

Según versiones, se produjo un intercambio verbal en el que se solicitó a los militares extranjeros retirarse del área. Asimismo, se observó la presencia de personal adicional, presuntamente del Ejército mexicano, algunos vestidos de civil y documentando los hechos.

El periodista Sergio García, director del portal Borderlinea.mx, quien consignó los hechos en una transmisión en vivo, señaló en entrevista a EL UNIVERSAL que la situación resultó particularmente delicada debido a que los militares exhibieron sus armas en un horario en el que niños transitaban por la zona tras salir de clases.

Tensión en la frontera de Nogales: denuncian incursión de militares estadounidenses en territorio mexicano. Foto: Cortesía Borderlinea.mx

También afirmó que algunos de los elementos ingresaron al territorio con fines aparentemente informales, como tomarse fotografías.

Un ciudadano identificado como Timoteo confrontó en inglés a los militares, reclamando la presunta violación de la soberanía nacional; sin embargo, no obtuvo respuesta por parte de los elementos extranjeros.

Lee también Asesinan a la activista Rosa Sandra Camacho en Temoac, Morelos; había denunciado la creciente ola delictiva en el municipio

Pese a la tensión generada, los militares estadounidenses se retiraron del lugar tras concluir los trabajos, sin que se reportaran enfrentamientos o incidentes mayores.

Testigos aseguran que los militares estadounidenses, portando uniforme y armas de grueso calibre, habrían ingresado hasta ocho metros dentro del territorio nacional. Foto: Cortesía Borderlinea.mx

El hecho ha reavivado la memoria histórica en Nogales, donde un evento similar ocurrido el 27 de agosto de 1918, derivó en un enfrentamiento entre fuerzas estadounidenses y civiles mexicanos, con un saldo de al menos 20 personas fallecidas, entre ellas el entonces presidente municipal, Félix Peñaloza.

Hasta el momento, autoridades federales no han emitido una postura oficial detallada sobre lo ocurrido, mientras que habitantes de la zona insisten en la necesidad de esclarecer los hechos y garantizar el respeto a la soberanía nacional.

Lee también Nuevo caso de crueldad animal en Yucatán: conductor de camión recolector de basura atropella a perrito; aún con vida, lo arrojan al colector

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr