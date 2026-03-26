Más Información

Morena incumple en entregar informe sobre gasto de liderazgo político femenino; EL UNIVERSAL reveló irregularidades

Morena incumple en entregar informe sobre gasto de liderazgo político femenino; EL UNIVERSAL reveló irregularidades

Así luce el remodelado Estadio Banorte para el México vs Portugal; todo listo en el Coloso de Santa Úrsula

Así luce el remodelado Estadio Banorte para el México vs Portugal; todo listo en el Coloso de Santa Úrsula

Desaparecen dos embarcaciones con ayuda humanitaria para Cuba; los buscan en el Caribe mexicano

Desaparecen dos embarcaciones con ayuda humanitaria para Cuba; los buscan en el Caribe mexicano

Gianni Infantino asiste al Repechaje Mundialista en Monterrey, junto a Samuel García

Gianni Infantino asiste al Repechaje Mundialista en Monterrey, junto a Samuel García

Bolivia da el primer paso rumbo a la Copa del Mundo al derrotar a Surinam

Bolivia da el primer paso rumbo a la Copa del Mundo al derrotar a Surinam

Marina reporta que derrame petrolero en Golfo de México corresponde a buque anclado en Coatzacoalcos; prepara acciones penales

Marina reporta que derrame petrolero en Golfo de México corresponde a buque anclado en Coatzacoalcos; prepara acciones penales

Tekantó, Yucatán. - Un indignante acto de crueldad animal se registró en el municipio de , donde el conductor de un camión recolector de basura atropelló de forma deliberada a un perro y, luego, uno de los trabajadores lo arrojó a la caja que contenía las bolsas de desechos.

Los hechos, que fueron captados por una cámara de seguridad, ocurrieron en la , donde se captaron imágenes del momento en que un perro fue atropellado por el operador de la unidad recolectora, perteneciente al Ayuntamiento de esta comunidad.

A pesar de que el animal resultó herido, uno de los trabajadores descendió de la unidad, pero en vez de ayudarlo, pateó al can, que estaba en estado de shock y visiblemente herido.

Lee también

Posteriormente, en un acto inhumano, otro empleado sujetó al animal por la cola y lo arrojó a la caja receptora de basura, a pesar de que aún presentaba signos vitales.

Al darse a conocer este acto de crueldad animal, asociaciones civiles y colectivos defensores de los en Yucatán exigen una investigación inmediata y sanciones ejemplares contra los implicados.

Al respecto, el Ayuntamiento de Tekantó ha guardado silencio sobre este hecho y tampoco ha identificado a los involucrados.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]