TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - Cinco personas que permanecían secuestrados por presuntos integrantes de una célula del Cártel de Sinaloa, en el municipio de Acacoyagua, en el Pacífico de Chiapas, fueron rescatados por soldados de la VII Región Militar, Guardia Nacional, Agencia de Investigación Criminal y Policía Estatal.

Un reporte al número de emergencia 911 alertó de la presencia de un grupo delincuencial que operaba en la colonia 8 de septiembre de aquel municipio de la región Istmo- Costa.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que los soldados y policías irrumpieron en el domicilio del municipio de Acacoyagua, ubicado a unos 220 kilómetros de Tuxtla, la capital de Chiapas, para liberar a los cinco secuestrados.

Durante el operativo, los soldados y policías incautaron una escopeta color calibre 12 mm; un arma de fuego tipo corta, de color negro, calibre 45 mm; un arma de fuego calibre 9 mm y tres cargadores; un arma de fuego tipo corta de color negro, calibre 45 mm; una camioneta Chevrolet tipo Suburban de color gris, modelo 2011, con reporte de robo en Tabasco; ocho teléfonos celulares; una cámara de videovigilancia; tres chips de telefonía; equipo táctico; y otros objetos.

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Rescatan a 5 personas secuestradas por presuntos integrantes de Cartel de Sinaloa en Acacoyagua, Chiapas; hay dos detenidos Foto: Especial.

En el allanamiento fueron detenidos dos hombres que fueron identificados como Enoch "N" y Josué "N", pero no se conoció su edad y lugar de origen, pero aseguraron ser miembros del “grupo delictivo Cártel de Sinaloa”.

Los cinco secuestros fueron trasladados a un médico donde se les brindó atención y luego apoyo psicológico. “Se les brindó atención integral inmediata”, informó la dependencia.

Los dos detenidos, las armas, el vehículo y los otros enseres quedaron a disposición del Ministerio Público, explicó la Secretaría.

La captura y el rescate fueron realizados por integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Marina Armada de México, Ejército Mexicano y la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía General del Estado.

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