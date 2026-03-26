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El Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) del municipio de , Durango, sufrió la rotura de una tubería de agua lo que provocó encharcamientos en la unidad, según imágenes difundidas por el mismo personal.

Los encharcamientos se presentaron en las áreas de Urgencias, Laboratorio y Banco de Sangre. En las imágenes y videos que circularon en redes sociales se ve un y en otro, agua cayendo del techo.

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En un comunicado, el ISSSTE aseguró que la fuga fue atendida de manera inmediata y se resolvió. También se refirió que se avanzó en las labores de reemplazo de la tubería por tramos con material nuevo.

Así mismo, el ISSSTE informó que se dará seguimiento permanente para garantizar la operación de los servicios y la .

Hace algunos días un grupo de trabajadores del ISSSTE de Gómez Palacio se habían manifestado porque señalaron que la unidad operaba sin condiciones adecuadas de climatización.

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dmrr/cr

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