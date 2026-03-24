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En plena votación para aprobar el dictamen del "Plan B" electoral, el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara mostró una "estampita" del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado para discusión de la reforma electoral, y luego de tres horas, durante el momento de la votación de cada uno de los integrantes, Huerta Ladrón de Guevara con la mano en alto, aseguró que estaba "mostrándole a los del PRIAN su medicina".
"A favor, obviamente, de acabar con privilegios y más democracia, ánimo", expresó y ocasionó que otros legisladores comenzarán a hacer bulla con corazones para la oposición: "mucho amor", dijeron.
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La tarjeta muestra a López Obrador y la actual Presidenta de México, junto a imágenes católicas como la Virgen de Guadalupe, así como objetos emblemáticos de la cultura prehispánica del país, e incluso el águila del lábaro patrio.
Al termino de la asamblea, tomó un momento con medios de comunicación para volver a enseñar con orgullo su postal y reafirmar que es "el arma secreta" para otorgarle al país más pluralismo y menos privilegios.
Manuel Huerta Ladrón fue uno de los 24 votos a favor de la iniciativa, por lo que la segunda iniciativa quedó aprobada por mayoría.
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aov/bmc
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