Suman 132 mil 534 desaparecidos en México: SESNSP; 36% de los casos no tienen datos suficientes para su búsqueda
Veleros que salieron de México hacia Cuba llegaron "sanos y salvos", afirma EU; no se le ha pedido apoyo, dice Washington
Bloqueo en la México-Cuernavaca colapsa salida por vacaciones de Semana Santa; manifestantes exigen restablecimiento del servicio de agua potable
Morena incumple en entregar informe sobre gasto de liderazgo político femenino; EL UNIVERSAL reveló 195 mdp en periódico feminista con irregularidades
Gobierno mantiene "diálogo permanente" con madres buscadoras; trabajan en identificar restos hallados por Ceci Flores
IPN otorga Doctor Honoris Causa a Manuela Obrador Narváez, prima de AMLO; "gracias por poner la técnica al servicio de la patria"
Sheinbaum mantiene Grupo Interdisciplinario ante derrame petrolero en el Golfo de México; buscan crear sistema de alerta
Cae "La Besucona", líder de célula dedicada al narcomenudeo, robo y homicidio en Iztapalapa; está relacionado con 3 homicidios
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que la operación militar en Irán terminará en "cuestión de semanas" y urgió al resto de países "a implicarse más" para que la navegación en el estrecho de Ormuz "sea segura".
Añadió que Estados Unidos todavía puede lograr sus objetivos en Irán sin tropas terrestres.
El secretario de Estado estadounidense agregó que Irán ha enviado "mensajes" pero aún no ha respondido sobre el plan de paz.
No se ha desviado ayuda militar de Ucrania a Medio Oriente, pero "podría suceder": Rubio
Al abandonar la cumbre del G7 en Francia, Ruebio declaró a la prensa que, "si Estados Unidos tiene una necesidad militar, ya sea para reabastecer sus reservas o para cumplir alguna misión de interés nacional para Estados Unidos, siempre seremos la primera opción en lo que respecta a nuestras armas".
Los misiles de defensa aérea Patriot estadounidenses han sido trasladados de Europa hacia Medio Oriente, a medida que Washington redirige sus recursos a su guerra contra Irán.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, ha advertido que Kiev "sin duda" se enfrentará a una escasez de sistemas Patriot debido a la guerra contra Irán.
“Si necesitamos algo para Estados Unidos y es estadounidense, lo mantendremos para Estados Unidos en primer lugar”, dijo Rubio. “Pero hasta ahora, eso no ha sucedido”.
Rubio también desestimó los informes de Associated Press y otros medios que afirmaban que Rusia había proporcionado a Irán información para ayudar a Teherán a atacar al personal militar y los activos estadounidenses en Medio Oriente.
“Miren... déjenme explicárselo de esta manera. No hay nada que Rusia esté haciendo por Irán que impida o afecte de alguna forma nuestra operación o su eficacia”, dijo Rubio a los periodistas en la pista de aterrizaje.
