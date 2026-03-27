El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que la operación militar en terminará en "cuestión de semanas" y urgió al resto de países "a implicarse más" para que la navegación en el estrecho de Ormuz "sea segura".

Añadió que Estados Unidos todavía puede lograr sus objetivos en Irán sin tropas terrestres.

El secretario de Estado estadounidense agregó que Irán ha enviado "mensajes" pero aún no ha respondido sobre el plan de paz.

No se ha desviado ayuda militar de Ucrania a Medio Oriente, pero "podría suceder": Rubio

Al abandonar la cumbre del G7 en Francia, Ruebio declaró a la prensa que, "si Estados Unidos tiene una necesidad militar, ya sea para reabastecer sus reservas o para cumplir alguna misión de interés nacional para Estados Unidos, siempre seremos la primera opción en lo que respecta a nuestras armas".

Los misiles de defensa aérea Patriot estadounidenses han sido trasladados de Europa hacia Medio Oriente, a medida que Washington redirige sus recursos a su guerra contra Irán.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, ha advertido que Kiev "sin duda" se enfrentará a una escasez de sistemas Patriot debido a la guerra contra Irán.

“Si necesitamos algo para Estados Unidos y es estadounidense, lo mantendremos para Estados Unidos en primer lugar”, dijo Rubio. “Pero hasta ahora, eso no ha sucedido”.

Rubio también desestimó los informes de Associated Press y otros medios que afirmaban que Rusia había proporcionado a Irán información para ayudar a Teherán a atacar al personal militar y los activos estadounidenses en Medio Oriente.

“Miren... déjenme explicárselo de esta manera. No hay nada que Rusia esté haciendo por Irán que impida o afecte de alguna forma nuestra operación o su eficacia”, dijo Rubio a los periodistas en la pista de aterrizaje.

