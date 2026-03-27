Bombardeos de Estados Unidos e Israel alcanzaron este viernes una planta de procesamiento de uranio en el centro de Irán, informó la Organización de Energía Atómica del país (OEAI).

"La planta de Ardakan, ubicada en la provincia de Yazd, fue atacada hace unos minutos en una agresión del enemigo estadounidense-sionista", señaló la entidad en su canal de Telegram, y añadió que el ataque "no provocó la liberación de ningún material radiactivo".

Los medios estatales confirmaron que se han atacado instalaciones nucleares en Irán. Entre las instalaciones afectadas por la guerra entre Estados Unidos e Israel se encuentran una planta de agua pesada y una planta de producción de concentrado de uranio.

Según Hassan Qomari, diputado político, de seguridad y social de la provincia de Markazi, las instalaciones de Khondab no sufrieron ningún impacto radiológico tras el ataque.

El ejército israelí confirma ataque al reactor nuclear de agua pesada de Arak en Irán

Mientras, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron el bombardeo del reactor de agua pesada de Arak en Irán, afirmando que el objetivo era la "infraestructura clave para la producción de plutonio para armas nucleares" después de que Irán trabajara para restaurar las instalaciones.

La Fuerza Aérea israelí bombardeó el complejo parcialmente construido, conocido oficialmente como el reactor de investigación de agua pesada de Khondab, en el centro de Irán durante la guerra de junio de 2025.

“Posteriormente se detectaron repetidos intentos de reconstrucción por parte del régimen terrorista iraní en el lugar. Por lo tanto, las FDI han atacado las instalaciones una vez más”, afirmó el ejército.

Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que la planta también era un "activo económico importante para el régimen terrorista y servía como fuente de ingresos para la Organización Iraní de Energía Atómica, generando decenas de millones de dólares para el régimen cada año".