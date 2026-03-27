Más Información

Suman 132 mil 534 desaparecidos en México: SESNSP; 36% de los casos no tienen datos suficientes para su búsqueda

Suman 132 mil 534 desaparecidos en México: SESNSP; 36% de los casos no tienen datos suficientes para su búsqueda

Veleros que salieron de México hacia Cuba llegaron "sanos y salvos", afirma EU; no se le ha pedido apoyo, dice Washington

Veleros que salieron de México hacia Cuba llegaron "sanos y salvos", afirma EU; no se le ha pedido apoyo, dice Washington

La Suprema Corte renta 91 vehículos y esconde el costo

La Suprema Corte renta 91 vehículos y esconde el costo

Negaron uso de marca "del Bienestar" a socio de Gutiérrez Müller

Negaron uso de marca "del Bienestar" a socio de Gutiérrez Müller

Bloqueo en la México-Cuernavaca colapsa salida por vacaciones de Semana Santa; manifestantes exigen restablecimiento del servicio de agua potable

Bloqueo en la México-Cuernavaca colapsa salida por vacaciones de Semana Santa; manifestantes exigen restablecimiento del servicio de agua potable

Morena incumple en entregar informe sobre gasto de liderazgo político femenino; EL UNIVERSAL reveló 195 mdp en periódico feminista con irregularidades

Morena incumple en entregar informe sobre gasto de liderazgo político femenino; EL UNIVERSAL reveló 195 mdp en periódico feminista con irregularidades

Gobierno mantiene "diálogo permanente" con madres buscadoras; trabajan en identificar restos hallados por Ceci Flores

Gobierno mantiene "diálogo permanente" con madres buscadoras; trabajan en identificar restos hallados por Ceci Flores

IPN otorga Doctor Honoris Causa a Manuela Obrador Narváez, prima de AMLO; "gracias por poner la técnica al servicio de la patria"

IPN otorga Doctor Honoris Causa a Manuela Obrador Narváez, prima de AMLO; "gracias por poner la técnica al servicio de la patria"

Tensión en la frontera de Nogales; denuncian ingreso de militares de EU a territorio mexicano

Tensión en la frontera de Nogales; denuncian ingreso de militares de EU a territorio mexicano

Sheinbaum mantiene Grupo Interdisciplinario ante derrame petrolero en el Golfo de México; buscan crear sistema de alerta

Sheinbaum mantiene Grupo Interdisciplinario ante derrame petrolero en el Golfo de México; buscan crear sistema de alerta

Cae "La Besucona", líder de célula dedicada al narcomenudeo, robo y homicidio en Iztapalapa; está relacionado con 3 homicidios

Cae "La Besucona", líder de célula dedicada al narcomenudeo, robo y homicidio en Iztapalapa; está relacionado con 3 homicidios

Metro anuncia horario especial por partido México vs Portugal; tres líneas extenderán servicio este 28 de marzo

Metro anuncia horario especial por partido México vs Portugal; tres líneas extenderán servicio este 28 de marzo

Bombardeos de alcanzaron este viernes una planta de procesamiento de uranio en el centro de , informó la Organización de Energía Atómica del país (OEAI).

"La planta de Ardakan, ubicada en la provincia de Yazd, fue atacada hace unos minutos en una agresión del enemigo estadounidense-sionista", señaló la entidad en su canal de Telegram, y añadió que el ataque "no provocó la liberación de ningún material radiactivo".

Los medios estatales confirmaron que se han atacado instalaciones nucleares en Irán. Entre las instalaciones afectadas por la guerra entre Estados Unidos e Israel se encuentran una planta de agua pesada y una planta de producción de concentrado de uranio.

Según Hassan Qomari, diputado político, de seguridad y social de la provincia de Markazi, las instalaciones de Khondab no sufrieron ningún impacto radiológico tras el ataque.

El ejército israelí confirma ataque al reactor nuclear de agua pesada de Arak en Irán

Mientras, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron el bombardeo del reactor de agua pesada de Arak en Irán, afirmando que el objetivo era la "infraestructura clave para la producción de plutonio para armas nucleares" después de que Irán trabajara para restaurar las instalaciones.

La Fuerza Aérea israelí bombardeó el complejo parcialmente construido, conocido oficialmente como el reactor de investigación de agua pesada de Khondab, en el centro de Irán durante la guerra de junio de 2025.

“Posteriormente se detectaron repetidos intentos de reconstrucción por parte del régimen terrorista iraní en el lugar. Por lo tanto, las FDI han atacado las instalaciones una vez más”, afirmó el ejército.

Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que la planta también era un "activo económico importante para el régimen terrorista y servía como fuente de ingresos para la Organización Iraní de Energía Atómica, generando decenas de millones de dólares para el régimen cada año".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana: iStock/ valiantsin suprunovich

¿Cuánto dinero necesitas para obtener la visa americana? Esto dice la Embajada sobre tu solvencia económica

Renovación de visa americana. iStock

Lo que nadie te dice después de un rechazo de visa: el peor momento para volver a solicitarla

¿Sonará tu celular? Simulacro Nacional 2026 enviará alerta masiva: fecha, hora y cómo activar el mensaje oficial. Foto: Especial

¿Sonará tu celular? Simulacro Nacional 2026 enviará alerta masiva: fecha, hora y cómo activar el mensaje oficial

Foto: AFP

Cruces a México en Semana Santa: horarios de garitas en la frontera México–USA y rutas para evitar filas

Lista oficial de celulares que se quedan sin Netflix en abril 2026: verifica el tuyo. Foto: Especial / Netflix

Lista oficial de celulares que se quedan sin Netflix en abril 2026: verifica el tuyo