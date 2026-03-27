La guerra en Irán llega al mes pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dicho que sería una operación rápida y limitada para destruir todas las capacidades militares y nucleares del país persa.

El conflicto parece haberse complicado ante las dudas sobre el alcance real del arsenal estadounidense, la posibilidad de que el Pentágono deba desplegar tropas sobre el terreno y el impacto del cuello de botella en el estrecho de Ormuz, con el consiguiente encarecimiento global del petróleo.

Sigue aquí cada detalle de una nueva jornada en la que los ataques continúan pese a que ya hay negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, las cuales son mediadas por Paquistán.

Mundo 09:16 AM Irán condena el asesinato de seis diplomáticos en ataques israelíes contra Líbano Irán condenó este viernes el asesinato de seis diplomáticos en ataques israelíes contra su lugar de residencia en Líbano en lo que va de la guerra, y lo calificó como un ejemplo de “terrorismo organizado”.

“El acto terrorista del régimen sionista (Israel) en el asesinato de diplomáticos iraníes es un claro ejemplo de terrorismo organizado y una agresión evidente contra los principios fundamentales del derecho internacional”, denunció el Ministerio iraní de Exteriores en un comunicado.

Según el documento, seis diplomáticos iraníes han perdido la vida desde que Israel comenzó los ataques contra Líbano, tras estallar la guerra en Irán, el pasado el 28 de febrero, con la participación de Estados Unidos.

Mundo 09:15 AM Irán impide el paso a buques portacontenedores de China por el estrecho de Ormuz Irán impidió el paso a dos buques portacontenedores de propiedad china por el estrecho de Ormuz, en una medida inusual por parte de Teherán, que ha centrado su bloqueo marítimo en países que considera partidarios de Israel y Estados Unidos, reportó el medio The Wall Street Journal.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, obligaron a tres barcos a dar media vuelta en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos que, según ellos, queda cerrada a los buques que vengan o se dirijan a puertos vinculados al "enemigo".



Mundo 08:54 AM Irán desafía a Trump y urge a los civiles a alejarse de los estadounidenses Irán exhortó este viernes a los civiles a alejarse de las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, en un nuevo desafío después de que el presidente Donald Trump afirmara que las negociaciones para poner fin a la guerra "van bien".

Desde hace varios días, Trump alterna amenazas de ataques con declaraciones que anuncian el fin inminente de la guerra desatada el 28 de febrero por bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El mandatario republicano pospuso "hasta el lunes 6 de abril a las 20H00, hora de Washington" su ultimátum de ataque a las centrales eléctricas en Irán, según él "a petición del gobierno iraní".



Mundo 08:51 AM Preocupación en el Pentágono porque se han lanzado demasiados misiles Tomahawk en Irán El ejército de Estados Unidos ha disparado más de 850 misiles Tomahawk en las cuatro semanas de guerra con Irán y este ritmo ha despertado la preocupación de algunos funcionarios del Pentágono por la escasez de este tipo de armamento.

La alarma es tal que se ha empezado a planear cómo aumentar la disponibilidad de estos misiles, según desvela The Washington Post en una exclusiva publicada este viernes.

Aunque el Pentágono no comunica cuántos misiles tiene, tan solo se fabrican unos pocos cientos al año, lo que significa que el suministro global es limitado.



Mundo 08:12 AM Bombardeos de EU e Israel en plantas siderúrgicas en Irán Bombardeos de Estados Unidos e Israel impactaron el viernes en dos importantes plantas siderúrgicas en Irán, informaron medios iraníes.

"Hace unos minutos, el enemigo estadounidense-sionista apuntó contra la siderúrgica de Juzestán (en el suroeste de Irán) y la siderúrgica de Mobarakeh en Isfahán (centro de Irán) en dos ataques separados", informó la agencia de noticias Fars, mientras que la cadena estatal IRIB también reportó los bombardeos.



Mundo 07:42 AM Al menos 44 muertos en ataques de EU e Israel contra el centro de Irán Por lo menos 44 personas murieron en ataques de Estados Unidos e Israel contra las localidades iraníes de Isfahán y Qom, en el centro del país, informaron este viernes medios oficiales iraníes.

En la ciudad de Qom, 18 personas murieron y otras diez resultaron heridas en un bombardeo estadounidense israelí, informó el medio estatal Tehran Times.

Por otra parte, el vicegobernador de Seguridad de la provincia de Isfahán, Akbar Salehi, informó a través de la agencia de noticias Tasnim de que el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel perpetrado este jueves contra una zona residencial en Isfahán causó 26 muertos, entre ellos siete niños y siete mujeres.



Mundo 07:41 AM ONU advierte de riesgo real de "catástrofe humanitaria" en Líbano Después de casi un mes de guerra en Medio Oriente, Líbano se enfrenta a una profunda crisis humanitaria que se puede convertir en catástrofe, advirtió el viernes la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

El país se vio arrastrado al conflicto el 2 de marzo, cuando el movimiento islamista proiraní Hezbolá atacó a Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, en el primer día de ataques israeloestadounidenses.

El ejército israelí respondió con bombardeos aéreos y una ofensiva terrestre en el sur de Líbano, donde quiere ocupar una amplia zona.



Mundo 07:37 AM China colaborará con Paquistán "en favor de la paz" en Medio Oriente China está dispuesta a "reforzar la comunicación y la coordinación estratégica" con Pakistán "para trabajar en favor de la paz y el fin de las hostilidades" en Oriente Medio, aseguró este viernes el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, en una conversación telefónica con su homólogo paquistaní, Ishaq Dar.

Durante la llamada, que se llevó a cabo a petición de Dar, el jefe de la diplomacia china reafirmó que su país "valora los incansables esfuerzos" de Pakistán a la hora de "contribuir a la distensión de la situación" en la región, como mediador en las negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, según un comunicado de la Cancillería del gigante asiático.

"Iniciar negociaciones no es tarea fácil, pero solo mediante el diálogo se pueden evitar más víctimas y pérdidas, así como prevenir la expansión del conflicto y contribuir al restablecimiento de la navegación normal en el estrecho de Ormuz", aseveró Wang en declaraciones recogidas por su ministerio.



Mundo 07:38 AM Israel golpea de nuevo Teherán y advierte que los ataques a Irán “se intensificarán y ampliarán” Israel lanzó una nueva oleada de ataques contra Irán el viernes y amenazó con que “se intensificarán y se ampliarán” después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las conversaciones para poner fin a la guerra iban bien y dio más tiempo a Teherán para abrir el estrecho de Ormuz, aunque no ha habido señales de que la República Islámica vaya a ceder.

Con los mercados bursátiles tambaleándose y las repercusiones económicas de la guerra extendiéndose mucho más allá de Oriente Medio, Trump enfrenta una creciente presión para poner fin al férreo control de Irán sobre el estrecho, una vía navegable estratégica por la que normalmente pasa una quinta parte del petróleo mundial.

Washington ha ofrecido a Teherán una propuesta de 15 puntos para un alto el fuego que incluye que renuncie al control del estrecho, pero al mismo tiempo ordenó el envío de miles de tropas adicionales a la región, posiblemente como preparación para un intento militar para arrebatar el control de la vía navegable a Irán.



Mundo 07:37 AM Coordinador de la ONU alerta de una disminución en el acceso humanitario al sur del Líbano El coordinador humanitario de la ONU para el Líbano, Imran Riza, alerta de que su acceso a las comunidades del sur del país ha disminuido en gran medida en los últimos diez días y de que las organizaciones de ayuda son en general "más débiles" para prestar apoyo que durante la última guerra de 2024.

En una entrevista con EFE en Beirut, Riza desgrana la situación humanitaria de más de un millón de personas desplazadas por segunda vez en apenas 15 meses y de una población que ya venía concatenando golpes desde antes del anterior conflicto, como una crisis económica sin precedentes o una brutal explosión en su capital.

En medio de los renovados combates entre el Ejército israelí y el grupo chií Hizbulá en el sur del Líbano, las agencias tratan de enviar ayuda a las comunidades aún presentes en la región valiéndose de los mecanismos de la misión de paz de la ONU (FINUL), que comunica los planes a "todas" las partes beligerantes.



Mundo 07:40 AM Paquistán, el mediador entre EU e Irán condicionado por un pacto militar con Riad Paquistán es por el momento el principal canal de comunicación entre Estados Unidos e Irán, gestionando una propuesta de paz de Washington determinante para detener la guerra en Medio Oriente.

La mediación de Islamabad, sin embargo, avanza bajo la presión de sus propios acuerdos de defensa con Arabia Saudí, que podrían comprometer su neutralidad si el conflicto se expande.

La intensa actividad diplomática comenzó el domingo con una llamada entre el jefe del Ejército paquistaní, el mariscal Asim Munir, y el presidente estadounidense, Donald Trump.



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