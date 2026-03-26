Sudáfrica dijo el jueves que había sido excluida de la cumbre del G7 en Francia en junio, después de haber sido inicialmente invitada. Pretoria lo atribuyó en un primer momento a la presión de Estados Unidos sobre París, pero luego desestimó cualquier tipo de intromisión.

Un funcionario del Departamento de Estado estadounidense, Nick Checker, aseguró que Estados Unidos no ha "pedido a los franceses excluir a Sudáfrica de la cumbre del G7".

"En calidad de presidenta del G7, corresponde a Francia decidir a quién quiere invitar a las reuniones del G7", indicó un portavoz de la diplomacia estadounidense.

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Cyril Ramaphosa says there has been no sustained pressure from the United States, dismissing claims of influence following South Africa's removal from the G7 summit in France. He adds that the move should not be seen as a snub, noting the country has not attended every G7 summit… pic.twitter.com/eQCUueqXh2 — eNCA (@eNCA) March 26, 2026

La presidencia sudafricana había asegurado en un primer momento lo contrario, al afirmar que el jefe del Estado, Cyril Ramaphosa, ya no estaba invitado a la cumbre del G7 debido a amenazas de boicot por parte de Washington esgrimidas por París.

"Hemos sabido que, debido a presiones continuas, Francia ha tenido que retirar su invitación a Sudáfrica para su participación en el G7", declaró en exclusiva a la AFP el portavoz de la presidencia, Vincent Magwenya.

"Se nos dice que los estadounidenses han amenazado con boicotear la cumbre del G7 si Sudáfrica fuera invitada", añadió.

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Pero unas horas más tarde, Ramaphosa, cuestionado sobre el tema, afirmó que "según su conocimiento" no había habido "presiones de ningún país", ni de Estados Unidos ni de ningún otro.

Sudáfrica, blanco de ataques de Trump

El gobierno sudafricano es blanco de los ataques del presidente Donald Trump quien, lo acusa de una supuesta persecución de los granjeros blancos y le reprocha su demanda por actos de genocidio dirigida contra Israel por su guerra en la Franja de Gaza, presentada ante la Corte Internacional de Justicia.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, aseguró a renglón seguido el jueves que su país "no cedió a ninguna presión", sino que optó por un "G7 reducido" y por invitar a Kenia para preparar la gran cumbre de Francia sobre el continente africano que se celebrará en mayo en Nairobi.

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Trump había boicoteado la cumbre del G20 organizada en Johannesburgo en noviembre y desde entonces ha excluido a Sudáfrica de los trabajos de este grupo, cuya presidencia rotatoria ejerce este año Estados Unidos.

Fue el presidente francés, Emmanuel Macron, quien, en la cumbre de ese mismo G20 en Sudáfrica, invitó personalmente a Ramaphosa a participar en el G7, recordó Pretoria. La información había trascendido en varios medios.

El G7 agrupa a los siete países más industrializados del planeta, y sus reuniones suelen ampliarse con naciones invitadas, como este año con Brasil, India y Corea del Sur. Sudáfrica había sido invitada al G7 organizado por Canadá en 2025.

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"Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Sudáfrica existían antes del gobierno de Trump y sobrevivirán al actual mandato en la Casa Blanca", apuntó Magwenya.

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gs