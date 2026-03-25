Julio Ibáñez, reportero de TUDN, liberado tras detención en Sudáfrica, ¿Qué fue lo que sucedió?

En las últimas horas, la situación del periodista de TUDN, Julio Ibáñez, generó inquietud e incertidumbre luego de que se diera a conocer su detención en Sudáfrica, donde realizaba labores informativas relacionadas con el seguimiento de uno de los rivales de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo.

Sin embargo, EL UNIVERSAL pudo confirmar que el reportero de Televisa ya se encuentra en libertad, luego de una cooperación en conjunto entre las embajadas de México y Sudáfrica, misma que permitió su liberación bajo fianza, aunque aún no se sabe con exactitud el motivo por el que Julio Ibáñez fue encarcelado en dicho país.

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Luego de que comenzara a circular la información de la detención del periodista, un video circuló en las redes sociales sobre el presunto momento en que Ibañez fue aprehendido en su habitación, hecho que habría ocurrido desde el pasado miércoles.

Sudáfrica enfrentará a Panamá los días 27 y 31 de marzo, como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

¿Cómo ocurrió la detención del periodista de Televisa, Julio Ibáñez, en Sudáfrica durante una cobertura?

Como parte de su cobertura en Sudáfrica, Ibáñez llevaba a cabo una transmisión en vivo desde su habitación de hotel cuando individuos armados irrumpieron en el lugar.

Durante la grabación, se escucha a Ibáñez cuestionar "¿qué está pasando?" antes de que la comunicación se interrumpiera de forma abrupta, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores.

De esta manera, el comunicador de TUDN permaneció bajo custodia de autoridades sudafricanas desde hace varios días.

Entre las versiones que circulan en las redes, se menciona un posible uso indebido de un dron en zonas restringidas, sin embargo, hasta el momento nos sabe el motivo real por el que fue aprehendido.

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