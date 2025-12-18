Turco Mohamed "levanta castigo" a TUDN y estará en uno de sus programas

Antonio Mohamed, director técnico del Toluca, protagonizó un polémico momento durante la celebración de los Diablos Rojos, luego de conquistar el Apertura 2025, frente a los Tigres en el estadio Nemesio Díez.

El estratega argentino se negó a dar entrevistas a TUDN, luego de un percance que tuvo con el polémico periodista David Faitelson. El Turco insultó en pleno programa al ex de ESPN y lo llamó "pocos huevos".

Lee también Así se jugarán los Clásicos del Clausura 2026; ¿Cuándo será el América vs Chivas?

Sin embargo, este jueves TUDN informó en sus redes sociales que Mohamed estará en su programa Línea de 4, mañana viernes 19 de diciembre a las 19:00 horas .

En la imagen promocional no aparece David Faitelson, los que estarán en el programa serán: Marco Cancino, Mauricio Ymay, Marc Crosas y Alex de la Rosa . "Edición Infernal de Línea de 4 junto al DT del Toluca Bicampeón: Antonio Mohamed", escribieron.

¿Qué pasó entre el Turco Mohamed y David Faitelson?

Previo a la Final de Vuelta entre Toluca y Tigres, David Faitelson cuestionó la decisión del argentino de sentar a Hugo González para poner en el arco a Luis García.

Las formas no gustaron a Mohamed y durante las celebraciones en el campo del Nemesio Díez lo hizo público en plena transmisión de TUDN.

"Fue muy desubicado, es una mierda. Habló de mi ética y mi moral porque hice un cambio del arquero... que baje y que me venga a decir a ver si tiene huevos... A chingar a su madre", dijo un furioso Antonio Mohamed.

Momentos después se les vio discutir en los pasillos cerca del vestidor de los Diablos Rojos y aseguró que no daría entrevistas mientras estuviera Faitelson.

Lee también José Ramón Fernández explota contra David Faitelson: Es un imbécil, es el Frankenstein de los medios