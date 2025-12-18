Liga MX: Así se jugarán los Clásicos del Clausura 2026; ¿Cuándo será el América vs Chivas?

Lo sabemos, ya extrañas la Liga MX. El torneo Apertura 2025 finalizó hace unos días, pero la urgencia por volver a reencontrarte con tu equipo ha comenzado.

Se ha revelado el calendario del siguiente Clausura 2026, torneo que se disputará previo a la siguiente Copa del Mundo y aquí te dejamos las fechas de los encuentros más atractivos.

El primer Clásico será el Nacional entre las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara, que se disputará el 14 de febrero en el estadio Akron.

El último gran choque se dará en la Jornada 14, entre América y el Cruz Azul, en el estadio Ciudad de los Deportes, esto el día 11 de abril.

Tigres y Rayados de Monterrey se enfrentarán en el estadio Universitario, el 7 de marzo en actividad de la Jornada 10.

Chivas vs América/ 14 de febrero/ 21:00 horas/ Jornada 6

Atlas vs Chivas/ 7 de marzo/ 19:00 horas/ Jornada 10

Tigres vs Rayados/ 7 de marzo/ 21:00 horas/ Jornada 10

Pumas vs América/ 21 de marzo/ 21:00 horas/ Jornada 12

América vs Cruz Azul/ 11 de abril/ 21:00 horas/ Jornada 14

Ángel Correa celebra el gol de la victoria.

Otros Clásicos de la Liga MX

El conocido como el Clásico de la 57 entre San Luis y los Gallos Blancos del Querétaro será en la Jornada 6, en el estadio Alfonso Lastras.

También te dejamos la información de otros choques entre los populares del futbol mexicano.

Atlético de San Luis vs Querétaro/ 14 de febrero/ 17:00 horas/ Jornada 6

Cruz Azul vs Chivas/ 21 de febrero/ 21:00 horas/ Jornada 7

Pumas va Cruz Azul/ 14 de marzo/ 21:00 horas/ Jornada 11

Chivas vs Pumas/ 5 de abril/ 20:00 horas/ Jornada 13

