Liga MX: Así se jugarán los Clásicos del Clausura 2026; ¿Cuándo será el América vs Chivas?

Lo sabemos, ya extrañas la Liga MX. El torneo Apertura 2025 finalizó hace unos días, pero la urgencia por volver a reencontrarte con tu equipo ha comenzado.

Se ha revelado el calendario del siguiente Clausura 2026, torneo que se disputará previo a la siguiente Copa del Mundo y aquí te dejamos las fechas de los encuentros más atractivos.

El primer Clásico será el Nacional entre las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara, que se disputará el 14 de febrero en el estadio Akron.

El último gran choque se dará en la Jornada 14, entre América y el Cruz Azul, en el estadio Ciudad de los Deportes, esto el día 11 de abril.

Tigres y Rayados de Monterrey se enfrentarán en el estadio Universitario, el 7 de marzo en actividad de la Jornada 10.

  • Chivas vs América/ 14 de febrero/ 21:00 horas/ Jornada 6
  • Atlas vs Chivas/ 7 de marzo/ 19:00 horas/ Jornada 10
  • Tigres vs Rayados/ 7 de marzo/ 21:00 horas/ Jornada 10
  • Pumas vs América/ 21 de marzo/ 21:00 horas/ Jornada 12
  • América vs Cruz Azul/ 11 de abril/ 21:00 horas/ Jornada 14
Ángel Correa celebra el gol de la victoria. FOTO: IMAGO7
Otros Clásicos de la Liga MX

El conocido como el Clásico de la 57 entre San Luis y los Gallos Blancos del Querétaro será en la Jornada 6, en el estadio Alfonso Lastras.

También te dejamos la información de otros choques entre los populares del futbol mexicano.

  • Atlético de San Luis vs Querétaro/ 14 de febrero/ 17:00 horas/ Jornada 6
  • Cruz Azul vs Chivas/ 21 de febrero/ 21:00 horas/ Jornada 7
  • Pumas va Cruz Azul/ 14 de marzo/ 21:00 horas/ Jornada 11
  • Chivas vs Pumas/ 5 de abril/ 20:00 horas/ Jornada 13

