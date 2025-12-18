Toluca, amo de los torneos cortos del futbol mexicano

El rey de los torneos cortos habita en el Infierno y el pasado domingo se confirmó. Los Diablos Rojos conquistaron su título número 12, para convertirse en el segundo equipo más ganador de la Liga MX, en compañía del Guadalajara.

Toluca venció en el estadio Nemesio Díez a los Tigres para conquistar el torneo Apertura 2025 y, de paso, tomar la cima como el equipo más laureado desde el Invierno 1996; dejó atrás a las Águilas del América con ocho cetros.

Los mexiquenses llegaron a la era de los torneos cortos con tres títulos de Liga (1966-67, 1967-68 y 1974-75) en su palmarés; sin embargo, cambiar la ruta de los campeonatos a una más corta, vino bien al conjunto rojo, que de inmediato tomó la batuta con leyendas como José Cardozo, Paulo da Silva, Antonio Naelson Sinha y Hernán Cristante, entre otros.

Toluca ha conseguido nueve campeonatos desde el torneo Verano 1998, cuando cortó una larga racha de 23 años sin levantar la Copa. Aquella conquista frente al Necaxa significó el nacimiento de un equipo de época.

En la década siguiente llegaron cinco conquistas más (Verano 1999, Verano 2000, Apertura 2002, Apertura 2005 y Apertura 2008) a las vitrinas de los Diablos Rojos, que comenzaban a confirmarse como un histórico y destacado club del futbol mexicano bajo el mando del entrenador Enrique Meza.

Los escarlatas se adjudicaron de manera agónica, en una tanda de penaltis contra Santos Laguna, el Bicentenario 2010 y después tuvieron que esperar 15 eternos años para volver a probar las mieles de la victoria, esa que tanto se les había negado.

Hoy, el Toluca de Antonio Mohamed es bicampeón del futbol mexicano, después de sus dos recientes conquistas en 2025. Derrocaron al América y ahora acechan su tricampeonato, algo que lucía lejano de igualar hace seis meses.

Pero no todo fue luz para el conjunto endemoniado. En los torneos Invierno 2000 (Morelia), Apertura 2006 (Chivas), Apertura 2012 (Tijuana), Clausura 2018 (Santos) y Apertura 2022 (Pachuca), el Infierno fue apagado y se quedaron con las manos vacías.