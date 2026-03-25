Duilio Davino rompió el silencio sobre el llamado de Guillermo Ochoa a la Selección Mexicana

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El nombre de Guillermo Ochoa aún causa polémica entorno a la . El histórico arquero fue llamado por Javier Aguirre para la Fecha FIFA de marzo y el debate se desató en la afición.

El experimentado arquero de la Selección Nacional quiere disputar su sexta Copa del Mundo, pero antes, podría reaparecer en el arco del combinado nacional en los próximos días, contra las selecciones de Portugal o Bélgica.

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Su llamado para la Fecha FIFA de marzo fue criticado y aplaudido, pero Duilio Davino respaldó su convocatoria y explicó el porqué.

“¿Quién dice que Memo no está? Si Javier (Aguirre) decide llevarlo es porque tiene aciertos y errores. Memo tiene cosas que no tienen otros", declaró el directivo en entrevista con ESPN.

Duilio Davino respalda a Guillermo Ochoa ante su posible llamado al Tri para el Mundial 2026. FOTO: Imago7
Duilio Davino respalda a Guillermo Ochoa ante su posible llamado al Tri para el Mundial 2026. FOTO: Imago7

"No estamos para hablar de Memo todo el programa, no hago las listas. La trayectoria que ha tenido y sigue teniendo, la verdad es para aplaudirse. Hay que estar ahí y el tipo está; aporta otras cosas”, agregó Davino.

El director deportivo de selecciones nacionales varoniles apuntó que en México escomún criticar a la figuras "por show".

“Yo no hago las listas de los jugadores. Entiendo la polémica, porque aparte es lo que hablábamos, la tele es unshow, pero en México criticamos a Memo, Hugo Sánchez, Chicharito, Cuauhtémoc”, concluyó el exfutbolista.

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