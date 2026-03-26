El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció que su ejército mató en un ataque aéreo a Alireza Tangsiri, jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución iraníes.

"La pasada noche, en una operación precisa y letal, el ejército eliminó al comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria, Tangsiri, junto con otros oficiales del mando naval", dijo Katz en un video.

"El hombre directamente responsable de la operación terrorista de minado y bloqueo del estrecho de Ormuz para la navegación fue volado por los aires y eliminado", añadió.

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Israel sigue "atacando con firmeza" a Israel, afirma Netanyahu

Desde el inicio de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero, Israel ha anunciado la muerte de varios altos cargos iraníes, incluido el líder supremo Ali Jamenei y el jefe de Seguridad Nacional Ali Larijani.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se refirió al tema en un video difundido por su oficina.

"Anoche eliminamos al comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria. Este hombre tiene las manos manchadas de sangre y fue quien ordenó el cierre del estrecho de Ormuz", dijo.

El mandatario israelí agregó que este "es otro ejemplo de la cooperación entre nosotros y nuestro amigo Estados Unidos, en el objetivo común de alcanzar los objetivos de la guerra".

Netanyahu advirtió que su Ejército continúa "atacando con firmeza los objetivos del régimen terrorista iraní".

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Muerte de mando naval iraní hace que "la región sea más segura": EU

El almirante Brad Cooper, quien está al frente del Comando Central, dijo en un comunicado que la muerte de Tangsiri "hace que la región sea más segura. Tangsiri estuvo al mando de la Marina de la Guardia Revolucionaria ocho años, durante los cuales la Guardia acosó a miles de marinos mercantes inocentes, atacó cientos de embarcaciones con drones y misiles y asesinó a incontables civiles inocentes. El Tesoro lo designó Terrorista Global Especialmente Designado en junio de 2019, con sanciones adicionales añadidas en 2024".

Este nuevo tanto que se adjudica Israel llega mientras Irán ha lanzado contra diferentes puntos del país al menos ocho oleadas de misiles, desde primera hora de este jueves, que han causado algunos daños en la zona de Tel Aviv y han causado al menos cinco heridos, ninguno de ellos en estado grave, informó el Servicio de Emergencias de Israel (MDA).

Este intercambio de ataques llega también después de que esta semana Estados Unidos e Irán hayan iniciado algunos contactos a través de intermediarios para poner fin al conflicto que Israel y Estados Unidos abrieron el pasado 28 de febrero atacando a la nación persa.

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Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó hoy un nuevo ultimátum a Irán para que se siente a negociar "antes de que sea demasiado tarde", amenazando con que si no lo hace, "no habrá vuelta atrás".

"Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez eso suceda, ¡no habrá vuelta atrás y no será nada agradable!", dijo Trump en su red Truth Social, refiriéndose a los negociadores, sin ofrecer más detalles.