Más Información

"Es malo para el país que no se haya aprobado": Sheinbaum sobre el Plan B sin revocación de mandato; destaca reducción de privilegios

"Es malo para el país que no se haya aprobado": Sheinbaum sobre el Plan B sin revocación de mandato; destaca reducción de privilegios

Cuñado de AMLO crea empresas del Bienestar con acusados de lavado

Cuñado de AMLO crea empresas del Bienestar con acusados de lavado

Diputados reciben Plan B electoral de Sheinbaum; reforma se turna a comisiones para su dictamen

Diputados reciben Plan B electoral de Sheinbaum; reforma se turna a comisiones para su dictamen

Juez descarta desestimar caso de Nicolás Maduro; deja pendiente decisión sobre cómo financiará su defensa

Juez descarta desestimar caso de Nicolás Maduro; deja pendiente decisión sobre cómo financiará su defensa

Argentina declara al CJNG como organización terrorista; medida habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones

Argentina declara al CJNG como organización terrorista; medida habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones

Diputados avalan iniciativa presidencial al Código Fiscal; reforma flexibiliza mecanismo de garantías para contribuyentes

Diputados avalan iniciativa presidencial al Código Fiscal; reforma flexibiliza mecanismo de garantías para contribuyentes

Sheinbaum reconoce desmarque de Greenpeace por "imagen falsa" sobre derrame de combustible; se trabaja en limpieza de playas, dice

Sheinbaum reconoce desmarque de Greenpeace por "imagen falsa" sobre derrame de combustible; se trabaja en limpieza de playas, dice

¿El CJNG estará en la banca durante el Mundial 2026?; expertos en seguridad analizan el panorama tras la muerte de "El Mencho"

¿El CJNG estará en la banca durante el Mundial 2026?; expertos en seguridad analizan el panorama tras la muerte de "El Mencho"

OCDE sube a 1.3% expectativa de crecimiento para México este año; la mantiene en 1.7% para 2027

OCDE sube a 1.3% expectativa de crecimiento para México este año; la mantiene en 1.7% para 2027

Alito Moreno celebra freno de oposición y PT a revocación de mandato; "El Plan B se fue a la basura sin su pieza clave", dice

Alito Moreno celebra freno de oposición y PT a revocación de mandato; "El Plan B se fue a la basura sin su pieza clave", dice

"No voy a permitir que desmientan la lucha que yo he hecho": Ceci Flores asegura que restos hallados son de su hijo; critica a Fiscalía por dudar del hallazgo

"No voy a permitir que desmientan la lucha que yo he hecho": Ceci Flores asegura que restos hallados son de su hijo; critica a Fiscalía por dudar del hallazgo

Rocío Nahle supervisa limpieza de crudo en playas de Boca del Río, Veracruz; asegura que son "trazas" de hidrocarburo

Rocío Nahle supervisa limpieza de crudo en playas de Boca del Río, Veracruz; asegura que son "trazas" de hidrocarburo

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció que su ejército mató en un ataque aéreo a Alireza Tangsiri, jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución iraníes.

"La pasada noche, en una operación precisa y letal, el ejército eliminó al comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria, Tangsiri, junto con otros oficiales del mando naval", dijo Katz en un video.

"El hombre directamente responsable de la operación terrorista de minado y bloqueo del estrecho de Ormuz para la navegación fue volado por los aires y eliminado", añadió.

Lee también

Israel sigue "atacando con firmeza" a Israel, afirma Netanyahu

Desde el inicio de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero, Israel ha anunciado la muerte de varios altos cargos iraníes, incluido el líder supremo Ali Jamenei y el jefe de Seguridad Nacional Ali Larijani.

El primer ministro israelí, , se refirió al tema en un video difundido por su oficina.

"Anoche eliminamos al comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria. Este hombre tiene las manos manchadas de sangre y fue quien ordenó el cierre del estrecho de Ormuz", dijo.

El mandatario israelí agregó que este "es otro ejemplo de la cooperación entre nosotros y nuestro amigo Estados Unidos, en el objetivo común de alcanzar los objetivos de la guerra".

Netanyahu advirtió que su Ejército continúa "atacando con firmeza los objetivos del régimen terrorista iraní".

Lee también

Muerte de mando naval iraní hace que "la región sea más segura": EU

El almirante Brad Cooper, quien está al frente del Comando Central, dijo en un comunicado que la muerte de Tangsiri "hace que la región sea más segura. Tangsiri estuvo al mando de la Marina de la Guardia Revolucionaria ocho años, durante los cuales la Guardia acosó a miles de marinos mercantes inocentes, atacó cientos de embarcaciones con drones y misiles y asesinó a incontables civiles inocentes. El Tesoro lo designó Terrorista Global Especialmente Designado en junio de 2019, con sanciones adicionales añadidas en 2024".

Este nuevo tanto que se adjudica Israel llega mientras Irán ha lanzado contra diferentes puntos del país al menos ocho oleadas de misiles, desde primera hora de este jueves, que han causado algunos daños en la zona de Tel Aviv y han causado al menos cinco heridos, ninguno de ellos en estado grave, informó el Servicio de Emergencias de Israel (MDA).

Este intercambio de ataques llega también después de que esta semana Estados Unidos e Irán hayan iniciado algunos contactos a través de intermediarios para poner fin al conflicto que Israel y Estados Unidos abrieron el pasado 28 de febrero atacando a la nación persa.

Lee también

Además, el presidente estadounidense, , lanzó hoy un nuevo ultimátum a Irán para que se siente a negociar "antes de que sea demasiado tarde", amenazando con que si no lo hace, "no habrá vuelta atrás".

"Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez eso suceda, ¡no habrá vuelta atrás y no será nada agradable!", dijo Trump en su red Truth Social, refiriéndose a los negociadores, sin ofrecer más detalles.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Lista oficial de celulares que se quedan sin Netflix en abril 2026: verifica el tuyo. Foto: Especial / Netflix

Lista oficial de celulares que se quedan sin Netflix en abril 2026: verifica el tuyo

Infonavit abre créditos a trabajadores independientes: requisitos y cómo comprar casa. Foto: Especial / Infonavit

¡Histórico! Infonavit abre créditos a trabajadores independientes: así puedes comprar casa

Trabajo en Consulado de Estados Unidos. iStock/insta_photos

¿Estudiaste Comunicación o RRII? Lanzan vacante de $414,965 pesos en Consulado de Estados Unidos

DACA. Foto: AP

¿DACA sigue vigente en 2026? Guía para renovar bajo el gobierno de Trump y requisitos actuales

Visa americana. iStock/ LightFieldStudios

Nuevas citas y fechas disponibles para tramitar la visa americana por primera vez desde México (Marzo 2026)