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El Pentágono está evaluando la posibilidad de desviar armas destinadas a Ucrania hacia Medio Oriente ya que la está agotando algunas de las municiones más críticas del Ejército estadounidense, señaló este jueves el diario The Washington Post.

Según añadieron a ese periódico tres personas familiarizadas con la cuestión, todavía no se ha tomado una decisión.

El debate en sí, según el Post, refleja los compromisos estratégicos que Estados Unidos debe alcanzar para sostener la ofensiva contra Irán, iniciada el pasado 28 de febrero junto con Israel.

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Desde el inicio de ese conflicto, Estados Unidos afirma haber atacado 10 mil objetivos militares en Irán, tal y como detalló el miércoles el jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), almirante Brad Cooper.

The Washington Post apunta que las armas que podrían desviarse de Ucrania incluyen misiles interceptores de defensa aérea, adquiridos a través de un programa de la lanzado el año pasado y en el que países aliados compran armamento estadounidense para Kiev.

Un portavoz del Pentágono afirmó al rotativo que el Departamento de Defensa, rebautizado en esta Administración como Departamento de Guerra, garantizará que las fuerzas estadounidenses y las de sus aliados y socios "cuenten con lo necesario para luchar y ganar", pero se negó a hacer más comentarios.

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La embajadora de Ucrania en EU, Olga Stefanishyna, señala en un comunicado citado por el Post que Kiev mantiene informados a sus socios sobre sus necesidades y entiende el "período de considerable incertidumbre" durante la guerra, aunque considera que "cualquier interrupción al inicio de las recientes operaciones en Medio Oriente ha sido mitigada".

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