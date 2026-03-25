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Washington. El presidente de Estados Unidos, , "desatará el infierno" contra si este país no acepta un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente, advirtió la .

"Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no entiende que ha sido derrotado militarmente y que seguirá siéndolo, el presidente Trump se asegurará de que reciba golpes más duros que cualquiera que haya recibido antes", declaró la portavoz Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

"El presidente Trump no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno. Irán no debería equivocarse de nuevo", agregó.

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Sin embargo, Leavitt afirmó que las conversaciones con Irán continúan y que siguen siendo "productivas" después de que Teherán dijera que ha rechazado la propuesta de 15 puntos de Trump para poner fin a la guerra.

"No se han detenido. Las conversaciones continúan. Son productivas, tal como dijo el presidente (Trump) el lunes, y siguen siéndolo", explicó Leavitt.

Aseguró que no todo lo reportado por los medios sobre el plan de 15 puntos planteado por Washington es cierto.

"La Casa Blanca nunca confirmó la totalidad de dicho plan. (Los reportes) contienen elementos de verdad, pero algunas de las historias que leí no se ajustaban enteramente a los hechos", explicó la portavoz, quien se negó a revelar con quién está negociando Estados Unidos en Irán.

EU envía a Irán plan de paz, Teherán lo rechaza

Según informó ayer el diario The New York Times, el plan de paz fue canalizado a través de Paquistán e incluye líneas generales relacionadas con el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos iraníes además de hacer mención a la seguridad de las rutas energéticas, en particular el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del que se exporta en el mundo y que está parcialmente bloqueado desde que empezó la guerra.

Lee también:

Medios iraníes han dicho que Teherán rechazó el plan por considerarlo “excesivo” y que ha respondido a Washington con sus propias condiciones.

Entre ellas figuran el cese total de las "agresiones y asesinatos" por parte de Estados Unidos e Israel en Irán y sus aliados, la compensación por los daños causados por los ataques, así como el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz como un "derecho natural y legal" del país.

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