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Irán contestó oficialmente a una propuesta estadounidense de 15 puntos para poner fin a la guerra que le hizo llegar Paquistán, país mediador, y ahora espera una respuesta, informó una fuente a la agencia iraní Tasnim.
"La respuesta de Irán al plan de 15 puntos propuesto por Estados Unidos fue transmitida ayer en la noche (miércoles) a través de intermediarios e Irán espera que la otra parte se pronuncie", declaró la fuente, sin dar más precisiones.
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mcc
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