Estados Unidos ha propuesto un plan de 15 puntos a Irán para frenar la guerra; sin embargo, el día de ayer afirmó que “desatará el infierno” contra Irán si no acepta un acuerdo. Por el momento, Irán rechazó el acuerdo y presentó su contrapropuesta, aunque ha negado tener conversaciones con Washington.

El presidente de EU, Donald Trump, aseguró que Irán quiere llegar a un acuerdo, pero que lo niegan por temor a "ser asesinados por su propia gente" y que también temen ser "asesinados" por Estados Unidos. Teherán, por su lado, dijo que todo plazo o ultimátum de EU "forman parte de un acto de guerra", mientras que Israel afirmó que la guerra en Irán continúa "en pleno apogeo" y llamará a reservistas.

Parece que Irán y EU están en un punto muerto este jueves, ya que cada parte endureció su postura sobre las conversaciones y prepara el terreno para otra posible escalada en la guerra. Miles de soldados estadounidenses más se acercaban a la región, mientras Teherán fortalecía su control sobre el estrecho de Ormuz.

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Sigue a continuación el minuto a minuto de una nueva jornada en el conflicto en Medio Oriente.

Mundo 10:19 AM Casa Blanca confirma que Pakistán ejerce como mediador con Irán El enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, confirmó que el gobierno de Paquistán ejerce como mediador en las negociaciones indirectas con Irán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero.

"Hemos presentado una lista de acción de 15 puntos que constituye el marco para la paz. Dicha lista ha sido enviada a través del gobierno pakistaní, el cual ha actuado como mediador, lo que ha dado lugar a conversaciones firmes y positivas", declaró durante una reunión del gabinete presidida por Donald Trump.

Witkoff agregó que "se trata de conversaciones diplomáticas delicadas" y que ha recibido la instrucción de Trump de "mantener la confidencialidad" de los términos y "no negociar a través de los medios de comunicación".



Mundo 10:10 AM Irán permite paso de petroleros por Ormuz como "regalo" a EU; tomar el control del petróleo iraní es una opción, dice Trump Irán permitió que 10 petroleros atravesaran el estratégico estrecho de Ormuz como un "regalo" a Estados Unidos, para demostrar que hablaba en serio sobre las negociaciones para poner fin a la guerra, dijo el presidente estadounidense Donald Trump.

Trump había mencionado misteriosamente un costoso "regalo" iraní esta semana.

Al ser consultado por periodistas en la Casa Blanca, Trump aseguró que Irán permitió el paso de ocho "grandes barcos de petróleo" por la vía marítima a principios de esta semana, seguidos de otros dos más tarde. Además, Trump dijo que tomar el control del petróleo iraní es una "opción".





Mundo 10:09 AM Irán ve "contradictorio" que EE.UU. solicite negociar y envíe más militares a la región El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, aseguró que las palabras y los comportamiento de Estados Unidos son "una señal de contradicción", pues a la vez que solicita negociar, sigue la agresión y envía más fuerzas a la región para seguir la guerra.

Así se lo trasladó a su homólogo turco, Hakan Fidan, en una llamada telefónica de la que informó su oficina, que no señaló si el ministro iraní le informó de cuál es la postura de Irán frente a las conversaciones.

Por su parte, Fidan enfatizó el compromiso de Turquía de intentar ayudar a detener la guerra.



Mundo 09:34 AM Líbano alista denuncia ante Consejo de Seguridad de la ONU por ataques israelíes Líbano presentará denuncia ante Consejo de Seguridad de la ONU por los ataques israelíes, dice el gobierno



Mundo 09:32 AM Hay "fuertes indicios" de que Irán acepte acuerdo de paz, afirma enviado de Trump El enviado estadounidense Steve Witkoff afirmó el jueves que hay "fuertes indicios" de que se podría convencer a Irán de alcanzar un acuerdo de paz, y confirmó que Washington envió un plan de 15 puntos a Teherán a través de Paquistán.

"Veremos adónde conducen las cosas y si podemos convencer a Irán de que este es el punto de inflexión, sin buenas alternativas para ellos aparte de más muerte y destrucción. Tenemos fuertes indicios de que esto es una posibilidad", dijo Witkoff en una reunión de gabinete del presidente Donald Trump.



Mundo 09:10 AM Operación militar contra Irán está "extremadamente" avanzada, afirma Trump El presidente Donald Trump dijo que las operaciones militares de Estados Unidos contra Irán están "extremadamente" avanzadas respecto al calendario previsto.

"Calculamos que nos tomaría aproximadamente de cuatro a seis semanas cumplir nuestra misión. A los veintiséis días, estamos extremadamente, realmente, muy avanzados", dijo Trump en su primera reunión de gabinete desde el inicio del conflicto.



Mundo 09:09 AM Trump dice a la OTAN que nunca olvidará que le dieran la espalda con Irán El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que está muy "decepcionado con la OTAN" por su negativa a sumarse a su ofensiva junto a Israel contra Irán y subrayó: "nos vamos a acordar, nos acordaremos dentro de unos meses, recuerden mis palabras. Nunca olvidaremos, como dice la expresión".



Mundo 09:00 AM Muerte de alto cargo de Marina iraní deja una región "más segura": EU Estados Unidos dijo que la muerte de alto cargo de Marina iraní deja una región "más segura"



Mundo 08:57 AM Trump asegura que Irán "está suplicando llegar a un acuerdo" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán "está suplicando llegar a un acuerdo" y que él mismo quiere "llegar a un acuerdo", a pocas horas de que expire el aplazamiento que anunció de los ataques a infraestructuras energéticas iraníes y en plenas negociaciones para un acuerdo de paz.



Mundo 08:26 AM Rusia facilita información a Irán para "matar a estadounidenses" La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, acusó a Rusia de estar facilitando información de inteligencia a Irán para "matar a estadounidenses" en Medio Oriente.

"Constatamos que Rusia está ayudando a Irán a nivel de inteligencia para atacar a estadounidenses, para matar a estadounidenses, y Rusia facilita igualmente drones a Irán para que [este país] ataque a los países vecinos, así como las bases militares estadounidenses" en la zona, declaró Kallas a la prensa.

"Si Estados Unidos quiere que termine la guerra en Medio Oriente (...), debe presionar también a Rusia, para que no ayude [a Irán] en ese sentido", estimó la alta representante de política exterior del bloque.



Mundo 08:23 AM Irán responde al plan de EU a través de intermediarios y espera respuesta, reporta medio Irán habría respondido al plan de Estados Unidos a través de intermediarios y espera respuesta, de acuerdo con un medio iraní.



Mundo 08:01 AM Comercio mundial sufre las "peores perturbaciones" en 80 años, advierte la OMC El sistema del comercio mundial atraviesa las "peores perturbaciones" en 80 años, advirtió el jueves la directora general de la OMC en la apertura de la 14ª conferencia ministerial de la organización en Yaundé, Camerún.

"El sistema del comercio mundial está experimentando sus peores perturbaciones en 80 años", declaró la jefa de la Organización Mundial del Comercio, la nigeriana Ngozi Okonjo Iweala.

"Son solo el síntoma de transformaciones más amplias que sacuden el orden internacional, creado tras la Segunda Guerra Mundial para evitar la repetición de los horrores de la primera mitad del siglo XX", añadió. Okonjo Iweala presentó un panorama bastante sombrío y aseguró que "la magnitud de los problemas a los que se enfrenta el mundo hoy, incluso antes del conflicto del Golfo, ha desestabilizado los intercambios de energía, fertilizantes y productos alimentarios".



Mundo 07:59 AM Pentágono evalúa desviar a O.Medio armas destinadas a Ucrania, según el Washington Post El Pentágono está evaluando la posibilidad de desviar armas destinadas a Ucrania hacia Medio Oriente ya que la guerra en Irán está agotando algunas de las municiones más críticas del Ejército estadounidense, señaló este jueves el diario The Washington Post.

Según añadieron a ese periódico tres personas familiarizadas con la cuestión, todavía no se ha tomado una decisión.

El debate en sí, según el Post, refleja los compromisos estratégicos que Estados Unidos debe alcanzar para sostener la ofensiva contra Irán, iniciada el pasado 28 de febrero junto con Israel.



Mundo 08:45 AM Israel dice haber "eliminado" al jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución iraníes El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció este jueves que su ejército mató en un ataque aéreo a Alireza Tangsiri, jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución iraníes.

"La pasada noche, en una operación precisa y letal, el ejército eliminó al comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria, Tangsiri, junto con otros oficiales del mando naval", dijo Katz en un video.

"El hombre directamente responsable de la operación terrorista de minado y bloqueo del estrecho de Ormuz para la navegación fue volado por los aires y eliminado", añadió.



Mundo 07:58 AM "Seguimos atacando con firmeza los objetivos del régimen terrorista iraní", afirma Netanyahu El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que su Ejército continúa "atacando con firmeza los objetivos del régimen terrorista iraní".

Las declaraciones de Netanyahu se produjeron tras confirmar previamente el Ministerio de Defensa israelí el asesinato del comandante iraní Alireza Tangsiri, supuesto responsable del cierre del estrecho de Ormuz.

"Anoche eliminamos al comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria. Este hombre tiene las manos manchadas de sangre y fue quien ordenó el cierre del estrecho de Ormuz", dijo el primer ministro israelí en un vídeo difundido por su oficina.



Mundo 07:57 AM Países árabes del Golfo Pérsico exigen ser parte de cualquier acuerdo con Irán Los países árabes del golfo Pérsico, ricos en petróleo y gas, exigieron participar en "cualquier negociación o acuerdo" para el fin de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, en tanto rechazaron cualquier "plan o iniciativa para el cambio del mapa de Medio Oriente" tras la guerra.

Así se expresó el secretario general de la alianza compuesta por los seis ricos países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem al Budaiwi, en una rueda de prensa en Riad, en la que instó también a la comunidad internacional a esforzarse para poner fin a los ataques iraníes contra sus vecinos árabes y levantar el bloqueo por la Guardia Revolucionaria iraní del estrecho de Ormuz.

"Insistimos en la necesidad de que los países del CCG participen en cualquier negociación o acuerdos para solucionar la crisis y garantizar que las agresiones iraníes no se repetirán en el futuro", dijo Al Budaiwi.



Mundo 07:56 AM EU no informó a aliados de OTAN de que iba a atacar Irán por temor a filtraciones El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no informó a los aliados de que iba a atacar Irán porque quería “mantener la campaña en secreto” y por el riesgo a que hubiera filtraciones.

“Lo que he visto (en Trump) es cierta frustración sobre que los europeos se tomaran tiempo para reaccionar a su petición”, dijo Rutte en alusión a la llamada de Trump a los aliados a prestar ayuda para garantizar que las rutas marítimas permanecen abiertas durante la operación contra Irán.

Trump cargó hoy contra los países de la OTAN, asegurando que nunca olvidará que no hayan intervenido en la guerra de Irán, y lanzó un nuevo ultimátum a los negociadores de Irán para que se pongan "serios pronto" antes de que "sea demasiado tarde".



Mundo 07:39 AM Trump: Irán debe ponerse "serio" en diálogo para terminar la guerra El presidente Donald Trump afirmó que Irán debe "ponerse en serio rápidamente" en las conversaciones con Estados Unidos para terminar con la guerra en Medio Oriente.

Los negociadores iraníes están "suplicándonos alcanzar un acuerdo, lo cual deberían hacer ya que están militarmente aniquilados, sin ninguna posibilidad de recuperarse, y aun así declaran públicamente que solo están 'analizando nuestra propuesta'. ¡¡¡EQUIVOCADO!!!", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

"Será mejor ponerse en serio rápidamente antes de que sea demasiado tarde, porque cuando ocurra eso, ¡NO HABRÁ VUELTA ATRÁS y no será nada bonito!", agregó el mandatario estadounidense.



Mundo 07:20 AM El Pentágono prepara opciones militares para el "golpe final" en la guerra contra Irán El Pentágono de Estados Unidos está preparando distintas opciones de intervención militar para ejecutar un "golpe final" en la guerra de Irán que además de una campaña de bombardeos masivos podrían incluir la participación de fuerzas terrestres.

El Departamento de Guerra baraja cuatro operaciones militares diferentes entre las que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede elegir, según publica este jueves el medio digital Axios después de consultar a dos funcionarios y dos fuentes que conocen los planes.





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Mundo 07:19 AM Irán recluta en Telegram a británicos para labores de espionaje en su país, dice The Times Irán recluta a británicos a través de canales de Telegram para que efectúen labores de espionaje en el Reino Unido a cambio de un pago de 500 libras (575 euros) por las tareas más sencillas, evitando así comprometer a agentes iraníes en operaciones extraterritoriales.

El diario 'The Times' publica este jueves una serie de capturas de pantalla en Telegram en las que se pueden ver mensajes de captación de personas, en inglés y hebreo, estos últimos presuntamente dirigidos a israelíes críticos con la política de su país y la guerra en curso.





Mundo 07:18 AM Reino Unido debate extraer más crudo de mar del Norte ante la crisis por la guerra en Irán El sector petrolero británico presiona al Gobierno para reanudar la exploración en el mar del Norte ante la escalada de precios del crudo por la guerra en Irán, y han encontrado el inesperado apoyo de algunos líderes de las energías renovables, que respaldan aprovechar los yacimientos existentes para garantizar el suministro hasta completar la transición a energías limpias.

El debate sobre la explotación en aguas británicas, cuyas reservas están en declive desde que la producción comenzó en los años 60 del siglo pasado, se intensificó en el Reino Unido esta semana, cuando Offshore Energies UK, representante de las empresas de hidrocarburos, pidió al Ejecutivo emitir nuevas licencias, suspendidas en 2025 para priorizar la expansión de renovables.





Mundo 07:18 AM Chipre anuncia medidas para frenar el alza de precios por la guerra en Medio Oriente El Gobierno de Chipre anunció este jueves un paquete valorado en 200 millones de euros, compuesto por ocho medidas, con el objetivo de contener el aumento de los precios tras cuatro semanas de guerra en Medio Oriente.

Entre las disposiciones adoptadas, destaca la de mantener el tipo reducido del 5 % de IVA sobre la electricidad hasta mayo de 2027, mientras que el impuesto sobre los combustibles se reducirá entre abril y junio en 8,33 céntimos de euro por litro.



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