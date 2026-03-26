Washington. El secretario de Interior de EU, Doug Burgum, aseguró este jueves que el presidente Donald Trump es tan respetado y admirado en Venezuela que lo ven "como Simón Bolivar" y que cree que en el país caribeño van a erigirle una estatua.

"Literalmente, creo que le van a erigir una estatua al presidente Trump", dijo Burgum durante una reunión del Gabinete en la Casa Blanca en la que habló de su visita a Venezuela a principio de mes y destacó el entusiasmo que despiertan el republicano y EU en el país tras la operación con la que Washington capturó y depuso al expresidente Nicolás Maduro en enero.

"Ven al presidente Trump como a Simón Bolívar. Es el libertador de un país. Y este es un país donde, como saben, aman el béisbol estadounidense. Si miran por la calle, verán a la gente vistiendo camisetas de la NBA", añadió Burgum sobre su viaje, en el que trató con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez sobre las reformas del sector minero y petrolero para la entrada de empresas estadounidenses.

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"¿Cuándo van a hacer la estatua?", bromeó Trump una vez que el secretario de Interior terminó de hablar.

Poco antes, Trump había dicho también en tono cómico que barajaba la posibilidad de presentarse a las elecciones en Venezuela contra la actual presidenta interina debido a la popularidad que considera que tiene en ese país.

"Después de mi mandato, tal vez vaya a Venezuela y me postule a la presidencia contra Delcy", dijo el magnate neoyorquino.

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En su visita a Venezuela, Burgum aseguró haber pasado más de 10 horas reunido con Rodríguez y también dijo que se trajo 100 millones de dólares en oro desde el país caribeño que serán destinados a inversiones industriales.

Trump presume de caer "bien a hispanos"; encuestas reflejan gran pérdida de apoyo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió este jueves de que "cae bien" a los hispanos y que le respaldan ahora más que hace dos años, cuando obtuvo un histórico aumento entre el electorado latino, precisamente en un momento en que las encuestas reflejan que una fuerte caída del apoyo entre esa comunidad.

"A mí me fue de maravilla con el voto hispano, ¡obtuve un apoyo tremendo entre los hispanos! A los hispanos les caigo bien, y ellos me caen bien a mí", aseguró Trump en la reunión de Gabinete.

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"Son gente inteligente y tienen sentido común", aseguró para insistir en que "gané las elecciones gracias a un apoyo hispano verdaderamente extraordinario, y creo que ese apoyo es aún mayor ahora de lo que era entonces".

Sin embargo, una encuesta de este mismo jueves de Fox News recoge que Trump pierde terreno entre republicanos, independientes e hispanos, entre los que pierde 44 puntos porcentuales de valoración positiva con respecto a su máximo de aprobación.

Además, este martes se celebró en Florida una elección especial para un escaño de la Cámara de Representantes y los demócratas lograron arrebatárselo a los republicanos, en un este distrito considerado muy conservador y que incluye Mar‑a‑Lago, la residencia de Trump en Palm Beach.

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Los demócratas aseguran que esta victoria afianza su estrategia para los comicios de mitad de mandato y que pasarán a la ofensiva en Florida a partir de ahora.

El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, afirmó ayer que "a nuestro juicio probablemente haya al menos media docena de republicanos en Florida que resultan vulnerables; por ello, estamos analizando detenidamente la posibilidad de intervenir de manera agresiva en sus distritos".

Jeffries señaló que los demócratas pueden competir con opciones de victoria contra los tres republicanos de Florida: Mario Diaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar.

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En una reunión de Gabinete marcada por la guerra en Irán y las negociaciones abiertas en Paquistán que intentan evitar el recrudecimiento de los ataques, Trump dedicó unas palabras al voto hispano que parece estar cambiando el apoyo que sí le mostró en las elecciones de 2024.

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