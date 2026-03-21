Chivas buscará defender la cima y su décima victoria en el Clausura 2026 de visita en Monterrey

Monterrey recibirá en el Gigante de Acero a un Guadalajara que llega en plan grande y con la firme intención de mantenerse en la cima del campeonato.

Chivas aterrizó en territorio regiomontano como líder general, con 27 puntos, impulsado por la contundente victoria de 5-0 sobre León en su partido pendiente de la Jornada 9. El equipo dirigido por Gabriel Milito atraviesa uno de sus mejores momentos del torneo y no querrá soltar el primer lugar, ese que tanto cuesta conseguir… y aún más defender.

El Rebaño suma una campaña sólida, y este fin de semana podría alcanzar su décima victoria del Clausura 2026. Con contundencia ofensiva y orden defensivo, el Guadalajara se ha convertido en un rival incómodo para cualquiera, incluso de visita.

Del otro lado, Rayados vive una realidad más complicada. El conjunto regiomontano se ubica en la novena posición, con 14 puntos, fuera de la zona de clasificación, por lo que necesita sumar con urgencia si quiere meterse a la pelea por la Liguilla. La misión no será sencilla, especialmente porque el equipo albiazul llega con múltiples ausencias.

Monterrey ha sufrido una ola de lesiones que ha dejado fuera a Sergio Canales, Stefan Medina, Lucas Ocampos, Fidel Ambriz, Oliver Torres, Érick Aguirre, Iker Fimbres, Alonso Aceves y Víctor Guzmán. Un panorama que ha complicado el funcionamiento del equipo, ahora bajo el mando de Nicolás Sánchez.

El historial reciente entre ambos equipos refleja una bastante equilibrada rivalidad. En sus últimos cinco enfrentamientos, Guadalajara suma dos victorias, Monterrey otras dos y han empatado en una ocasión. El antecedente más reciente favorece a Chivas, que se impuso 4-2 en el Apertura 2025.