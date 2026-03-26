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Miami. Por lo menos 11 mil niños que son ciudadanos de se han quedado sin sus padres debido a la ola de detenciones migratorias durante los primeros siete meses del segundo mandato de , que comenzó en enero de 2025, según una investigación de ProPublica.

Estas medidas han afectado de manera desproporcionada a familias latinas, con un promedio de más de 50 niños que pierden a uno de sus padres cada día debido a , según la indagación de ese prestigioso medio, divulgada esta semana.

Asimismo, las madres están siendo deportadas a una tasa cuatro veces mayor que en la administración anterior, la del demócrata (2021-2025), y la mayoría de los detenidos, 75%, no tiene antecedentes penales graves, indica el medio.

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Según ProPublica, el análisis presenta el recuento más detallado hasta la fecha de niños ciudadanos estadounidenses cuyos han sido arrestados, detenidos o deportados.

Se basó en registros I-213 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (, en inglés), obtenidos por la Universidad de Washington, que incluyen datos sobre la ciudadanía y el número de hijos menores de cada detenido.

Ven "ataque calculado contra las familias latinas" en EU

La información cubre desde finales de 2021 hasta mediados de 2025 y solo incluye arrestos del ICE, no de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (, en inglés).

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"Una vez más, lo que estamos presenciando es un ataque calculado contra las familias latinas trabajadoras", lamentó en un comunicado Beatriz López, directora ejecutiva de Voto Latino.

"Apuntar contra las madres. Separar familias. Deportar y encarcelar a niños. Estos son actos de un régimen, no de una presidencia, y exigen rendición de cuentas", agregó.

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ss/mcc

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