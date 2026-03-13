Con colaboración de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de Estados Unidos, la Fiscalía General de la República, en conjunto con el Gabinete de Seguridad federal, desarticuló una banda dedicada al tráfico de personas migrantes, provenientes de Guatemala con destino a EU.

El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, informó que los cinco integrantes del grupo delictivo, encabezado por Gonzalo “N”, "Gori", “Gorris” o “Weromx”, fueron detenidos durante cateos realizados por las fuerzas federales en domicilios de Ciudad de Juárez, Chihuahua, su principal zona de operación, con alcances en la Ciudad de México.

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A través de un mensaje en una red social, el funcionario señaló que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició una indagatoria por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer tráfico de personas, y en continuación de las investigaciones obtuvo de un juez federal órdenes de aprehensión en contra de cinco personas posiblemente relacionados con una organización criminal dedicada a dicho ilícito.

Indicó que las investigaciones arrojaron información sobre que ese grupo criminal tiene su principal zona de operación en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que desde 2024 contaba con casas de seguridad para mantener albergados a los migrantes mientras concretaban su internamiento ilegal en los Estados Unidos.

Por lo anterior, afirmó, solicitaron ante la autoridad competente cateos que una vez que fueron otorgados, se llevaron a cabo en cinco domicilios en Ciudad Juárez, donde se logró cumplimentar orden de aprehensión en contra de José Isaac “N”, José Ramón “N”, José “N”, Luis “N” y Gonzalo “N” alias “El Gori”, este último posible líder de la organización, por la posible comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas.

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Dichas personas fueron presentadas ante un juez de control para que se defina su situación jurídica, agregó Lara López, quien señaló que los detenidos buscaban ingresar a los migrantes por el cruce de Ciudad Juárez con El Paso, Texas.

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