La aparición de corporaciones policiacas de Jalisco en la narconómina de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, “preocupa y ocupa” a las autoridades estatales, señaló el coordinador estratégico del gabinete de seguridad, Roberto Alarcón Estrada, aunque consideró que el hecho que se citen los nombres de dichas agrupaciones en los documentos que registran los pagos hechos por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no quiere decir que forzosamente estén involucrados.

Indicó que las áreas correspondientes de la Secretaría de Seguridad —de la que dependen las tres corporaciones señaladas— hacen constantemente revisiones del personal, pero también debe haber evidencias para poder proceder.

“No es que estén involucradas necesariamente, aparecieron por ahí en algunos documentos, eso es todo. Es un nivel de presunción, si usted quiere. Cualquiera puede dejar un papel tirado ahí afuera, poner los nombres de alguien y no necesariamente por esto [se está involucrado]”, expuso.

Agregó: “Se tienen que hacer las investigaciones, las autoridades correspondientes las tiene que hacer. Las áreas de Asuntos Internos, tanto de las propias instituciones de seguridad, tanto de la fiscalía como de la Secretaría de Seguridad, estarán haciendo su trabajo, lo hacen cotidianamente”.

Alarcón Estrada recordó que justo para eso existen las evaluaciones de confianza que se realizan de forma constante en todas las corporaciones, para detectar elementos no confiables, pero insistió en que la sola mención de estas dependencias en la narconómina de El Mencho no es evidencia de un delito.

“Tiene que haber un delito para que se inicien las investigaciones; si no hay evidencias, la autoridad investigadora está impedida para iniciar las investigaciones”, insistió.

Consideró también que corresponde a las autoridades federales investigar lo que se refiere en estos documentos, debido a la naturaleza de los mismos.

“Debe ser, en principio, una investigación de carácter federal que deberán hacer, o seguramente están haciendo. En tanto que esto sale de unos documentos, debería ser integrado por autoridades federales”, reiteró el funcionario.

EL UNIVERSAL publicó este jueves que el Cártel Jalisco Nueva Generación pagó en un mes 456 mil pesos a tres corporaciones policiacas de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, entre ellas la Estatal de Caminos, creada por el gobernador Pablo Lemus Navarro, para operar y movilizarse sin problema en la convulsionada entidad.

Documentos de la narconómina del también llamado El Señor de los Gallos, en poder de EL UNIVERSAL, indican que la Estatal de Caminos recibió 40 mil pesos; Policía Estatal (Los Negros), 400 mil pesos, y Policía Vial, 16 mil pesos, en diferentes cantidades y días de diciembre del año pasado.

Una lista denominada Gastos de Cocula. Semana 1, 2, 3 y 4 refiere entregas de 10 mil pesos a la “Estatal de Caminos”, encabezada por el comisario Óscar Manuel Montaño Íñiguez, los días 3, 10, 17 y 24 de diciembre en dicho municipio de la Región Valle del estado.

En los citados documentos se detectaron ocho pagos a Los Negros (los elementos especiales y de reacción de la Policía Estatal), que aparecen en gastos de los municipios de Cocula, Acatlán de Juárez y Sayula, por un monto total de 400 mil pesos.

Este no es el único caso de una policía estatal mencionada en la narconómina de El Mencho.

La policía de élite de Chiapas, conocida como Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), habría recibido 100 mil pesos del CJNG, entre el 3 y 9 de noviembre de 2025, según consta en un reporte general de gastos encontrado en una de las cabañas del municipio de Tapalpa, Jalisco, donde Nemesio Oseguera se refugiaba.

Dicho documento señala que al grupo armado le cuesta casi 2 millones de pesos semanales su operación en el sur de Chiapas, donde libra una batalla por el control de las rutas de tráfico de drogas, armas y migrantes con el Cártel de Sinaloa.