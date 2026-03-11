San Cristóbal de las Casas, Chis.- Cinco hombres ligados a la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaban en el municipio de Ixhuatán, en el norte de Chiapas, fueron detenidos por soldados de la VII Región Militar, Guardia Nacional, Policía Federal y Guardia Estatal.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que los detenidos se les encontró cinco armas largas, con cargadores, 129 cartuchos, 16 chalecos balísticos, equipo táctico y envoltorios con droga.

Los detenidos son: alias "El pequeño", de nombre de Arek, originario de Guadalajara, Jalisco; alias "Moreno", de nombre Julio, de Tuxtla, capital de Chiapas; alias "Teto", de nombre Iván, de Guadalajara, Jalisco; alias "Barbas", de nombre Alejandro, de Guadalajara, Jalisco; alias "Manchas", de nombre Fernando, originario de Campeche.

Personas detenidas con armamento y drogas (11/03/2026). Foto: Especial

A los detenidos se les acusa del delito de homicidio, por el asesinato de un hombre en días pasados, violación de Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud, pero también los acusan de haber enviado amenazas de muerte a autoridades estatales y federales en la comunidad Chapayal Grande, del municipio de Ixhuatán.

Los detenidos, las armas, los aditamentos y la droga, quedó a disposición del Ministerio Público.

El 10 de marzo, fueron detenidos por el Ejército, Guardia Nacional, Policía Federal y Guardia Estatal, dos hombres, del Cártel de Sinaloa, en el municipio de Tapachula, pero otros diez hombres con armas de fuego, en los municipios de Chenalhó, Tapachula y Mazatán.

Cinco detenidos del CJNG en Chiapas (11/03/2026). Foto: Especial

