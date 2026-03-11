Más Información

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

Reforma electoral de Sheinbaum es desechada en San Lázaro; PVEM y PT dan revés a Morena

Reforma electoral de Sheinbaum es desechada en San Lázaro; PVEM y PT dan revés a Morena

Gobierno y gasolineros renuevan acuerdo; mantendrán en 24 pesos la gasolina magna por seis meses

Gobierno y gasolineros renuevan acuerdo; mantendrán en 24 pesos la gasolina magna por seis meses

“Creo que sí fueron invitados”, dice Trump, tras ausencia de México, Brasil y Colombia en Escudo de las Américas; "tal vez no vinieron”

“Creo que sí fueron invitados”, dice Trump, tras ausencia de México, Brasil y Colombia en Escudo de las Américas; "tal vez no vinieron”

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México; persiste sistema de circulación anticiclónica

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México; persiste sistema de circulación anticiclónica

Guardia Nacional realizará operativos en AICM a partir de mañana; buscan inhibir servicio de taxis por aplicación

Guardia Nacional realizará operativos en AICM a partir de mañana; buscan inhibir servicio de taxis por aplicación

San Cristóbal de las Casas, Chis.- Cinco hombres ligados a la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (), que operaban en el municipio de Ixhuatán, en el norte de Chiapas, fueron detenidos por soldados de la VII Región Militar, Guardia Nacional, Policía Federal y Guardia Estatal.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que los detenidos se les encontró cinco armas largas, con cargadores, 129 cartuchos, 16 chalecos balísticos, equipo táctico y envoltorios con .

Los detenidos son: alias "El pequeño", de nombre de Arek, originario de Guadalajara, Jalisco; alias "Moreno", de nombre Julio, de Tuxtla, capital de Chiapas; alias "Teto", de nombre Iván, de Guadalajara, Jalisco; alias "Barbas", de nombre Alejandro, de Guadalajara, Jalisco; alias "Manchas", de nombre Fernando, originario de Campeche.

Personas detenidas con armamento y drogas (11/03/2026). Foto: Especial
Personas detenidas con armamento y drogas (11/03/2026). Foto: Especial

Lee también

A los detenidos se les acusa del , por el asesinato de un hombre en días pasados, violación de Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud, pero también los acusan de haber enviado amenazas de muerte a autoridades estatales y federales en la comunidad Chapayal Grande, del municipio de Ixhuatán.

Los detenidos, las armas, los aditamentos y la droga, quedó a disposición del Ministerio Público.

El 10 de marzo, fueron detenidos por el Ejército, Guardia Nacional, Policía Federal y Guardia Estatal, dos hombres, del Cártel de Sinaloa, en el municipio de Tapachula, pero otros diez hombres con armas de fuego, en los municipios de Chenalhó, Tapachula y Mazatán.

Cinco detenidos del CJNG en Chiapas (11/03/2026). Foto: Especial
Cinco detenidos del CJNG en Chiapas (11/03/2026). Foto: Especial
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]