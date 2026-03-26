Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán "está suplicando llegar a un acuerdo", y que él mismo quiere llegar a uno.

Los dichos del mandatario estadounidense llegan a pocas horas de que expire el aplazamiento que anunció de los ataques a infraestructuras energéticas iraníes y en plenas negociaciones para un acuerdo de paz.

Además, Trump aseguró que está muy "decepcionado con la OTAN" por su negativa a sumarse a su ofensiva junto a Israel contra Irán y subrayó: "nos vamos a acordar, nos acordaremos dentro de unos meses, recuerden mis palabras. Nunca olvidaremos, como dice la expresión".

En este contexto, el mandatario estadounidense afirmó que las operaciones militares de Estados Unidos contra Irán están "extremadamente" avanzadas respecto al calendario previsto.

"Calculamos que nos tomaría aproximadamente de cuatro a seis semanas cumplir nuestra misión. A los veintiséis días, estamos extremadamente, realmente, muy avanzados", dijo Trump en su primera reunión de gabinete desde el inicio del conflicto. *Con información de AFP

Lee también Irán responde al plan de paz de EU a través de mediador, reporta agencia iraní; espera la respuesta de Washington

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc