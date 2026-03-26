Más Información

"Es malo para el país que no se haya aprobado": Sheinbaum sobre el Plan B sin revocación de mandato; destaca reducción de privilegios

"Es malo para el país que no se haya aprobado": Sheinbaum sobre el Plan B sin revocación de mandato; destaca reducción de privilegios

Cuñado de AMLO crea empresas del Bienestar con acusados de lavado

Cuñado de AMLO crea empresas del Bienestar con acusados de lavado

Diputados reciben Plan B electoral de Sheinbaum; reforma se turna a comisiones para su dictamen

Diputados reciben Plan B electoral de Sheinbaum; reforma se turna a comisiones para su dictamen

Juez descarta desestimar caso de Nicolás Maduro; deja pendiente decisión sobre cómo financiará su defensa

Juez descarta desestimar caso de Nicolás Maduro; deja pendiente decisión sobre cómo financiará su defensa

Argentina declara al CJNG como organización terrorista; medida habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones

Argentina declara al CJNG como organización terrorista; medida habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones

Diputados avalan iniciativa presidencial al Código Fiscal; reforma flexibiliza mecanismo de garantías para contribuyentes

Diputados avalan iniciativa presidencial al Código Fiscal; reforma flexibiliza mecanismo de garantías para contribuyentes

Sheinbaum reconoce desmarque de Greenpeace por "imagen falsa" sobre derrame de combustible; se trabaja en limpieza de playas, dice

Sheinbaum reconoce desmarque de Greenpeace por "imagen falsa" sobre derrame de combustible; se trabaja en limpieza de playas, dice

¿El CJNG estará en la banca durante el Mundial 2026?; expertos en seguridad analizan el panorama tras la muerte de "El Mencho"

¿El CJNG estará en la banca durante el Mundial 2026?; expertos en seguridad analizan el panorama tras la muerte de "El Mencho"

OCDE sube a 1.3% expectativa de crecimiento para México este año; la mantiene en 1.7% para 2027

OCDE sube a 1.3% expectativa de crecimiento para México este año; la mantiene en 1.7% para 2027

Alito Moreno celebra freno de oposición y PT a revocación de mandato; "El Plan B se fue a la basura sin su pieza clave", dice

Alito Moreno celebra freno de oposición y PT a revocación de mandato; "El Plan B se fue a la basura sin su pieza clave", dice

"No voy a permitir que desmientan la lucha que yo he hecho": Ceci Flores asegura que restos hallados son de su hijo; critica a Fiscalía por dudar del hallazgo

"No voy a permitir que desmientan la lucha que yo he hecho": Ceci Flores asegura que restos hallados son de su hijo; critica a Fiscalía por dudar del hallazgo

Rocío Nahle supervisa limpieza de crudo en playas de Boca del Río, Veracruz; asegura que son "trazas" de hidrocarburo

Rocío Nahle supervisa limpieza de crudo en playas de Boca del Río, Veracruz; asegura que son "trazas" de hidrocarburo

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "está suplicando llegar a un acuerdo", y que él mismo quiere llegar a uno.

Los dichos del mandatario estadounidense llegan a pocas horas de que expire el aplazamiento que anunció de los ataques a infraestructuras energéticas iraníes y en plenas negociaciones para un .

Además, Trump aseguró que está muy "decepcionado con la OTAN" por su negativa a sumarse a su ofensiva junto a Israel contra Irán y subrayó: "nos vamos a acordar, nos acordaremos dentro de unos meses, recuerden mis palabras. Nunca olvidaremos, como dice la expresión".

En este contexto, el mandatario estadounidense afirmó que las operaciones militares de Estados Unidos contra Irán están "extremadamente" avanzadas respecto al calendario previsto.

"Calculamos que nos tomaría aproximadamente de cuatro a seis semanas cumplir nuestra misión. A los veintiséis días, estamos extremadamente, realmente, muy avanzados", dijo Trump en su primera reunión de gabinete desde el inicio del conflicto. *Con información de AFP

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Lista oficial de celulares que se quedan sin Netflix en abril 2026: verifica el tuyo. Foto: Especial / Netflix

Lista oficial de celulares que se quedan sin Netflix en abril 2026: verifica el tuyo

Infonavit abre créditos a trabajadores independientes: requisitos y cómo comprar casa. Foto: Especial / Infonavit

¡Histórico! Infonavit abre créditos a trabajadores independientes: así puedes comprar casa

Trabajo en Consulado de Estados Unidos. iStock/insta_photos

¿Estudiaste Comunicación o RRII? Lanzan vacante de $414,965 pesos en Consulado de Estados Unidos

DACA. Foto: AP

¿DACA sigue vigente en 2026? Guía para renovar bajo el gobierno de Trump y requisitos actuales

Visa americana. iStock/ LightFieldStudios

Nuevas citas y fechas disponibles para tramitar la visa americana por primera vez desde México (Marzo 2026)