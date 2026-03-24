Un jurado civil en California determinó que Bill Cosby fue responsable de drogar y agredir sexualmente a una mujer en 1972 y le otorgó 59.25 millones de dólares como indemnización.

Tras un juicio de casi dos semanas en Santa Monica, los jurados declararon a Cosby responsable de la agresión sexual y el ataque contra Donna Motsinger. Le concedieron 17. 5 millones de dólares por daños pasados y 1.75 millones por daños futuros, incluidos sufrimiento mental y emocional.

Sin embargo, en una segunda fase del juicio, la tarde del lunes, le otorgaron 40 millones de dólares adicionales en daños punitivos.

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La abogada de Cosby, Jennifer Bonjean, señaló en un correo electrónico, que están decepcionados y que tienen plena intención de apelar el veredicto.

La decisión llegó casi cinco años después de que Cosby quedara en libertad de una prisión en Pennsylvania, cuando la Corte Suprema del estado anuló una condena penal basada en acusaciones similares.

“Este veredicto no se trata solo de mí; se trata de que por fin me escuchen y de exigirle cuentas al señor Cosby", dijo Motsinger en un comunicado. "He cargado con el peso de lo que me pasó durante más de 50 años. Nunca desaparece. Hoy, un jurado vio la verdad y le exigió cuentas. Eso lo significa todo”, agregó.

Motsinger era mesera en un restaurante de Sausalito, cerca de San Francisco, y sostuvo en su demanda, presentada en 2023, que Cosby la había invitado a su espectáculo de comedia. Ambos tenían alrededor de 30 años en ese momento. Dijo que Cosby le dio vino y dos pastillas que ella creyó que eran aspirinas, y que estaba semiconsciente mientras dos hombres la metían en una limusina.

“Se despertó en su casa sin ropa, salvo la ropa interior: sin blusa, sin sostén y sin pantalones”, indicó la demanda. “Sabía que Bill Cosby la había drogado y violado”.

En documentos presentados ante el tribunal, los abogados de Cosby argumentaron que las acusaciones se basaban casi por completo en especulaciones y suposiciones.

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