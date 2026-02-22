Más Información

"El Mencho" murió al ser trasladado herido a la CDMX; operativo fue en Tapalpa, Jalisco

Cae "El Mencho", el narco más peligroso de México; fue abatido, federales confirman

Aeropuerto Internacional de Guadalajara vive momentos de tensión tras abatimiento de "El Mencho"; terminal opera con vigilancia de la GN

Caos tras muerte de "El Mencho"; reportan bloqueos en al menos 8 estados

El capo con precio internacional; esta es la millonaria recompensa que ofrecía EU por "El Mencho", líder del CJNG

Sheinbaum evita hablar de abatimiento de "El Mencho"; "va a informar el gabinete de Seguridad", dice

Liga MX Femenil cancela el Clásico Nacional entre Chivas y América por alerta roja en Jalisco

Estados Unidos lanza alerta a ciudadanos por detención de "El Mencho"; reportan bloqueos carreteros y actividad criminal

Perfil: El ascenso y caída de "El Mencho"; era el rostro del CJNG y uno de los capos más buscados del país

Ponchallantas inundan carreteras de México y la web

Denuncian daños a la salud por refinería Dos Bocas

Guardia Nacional: Anatomía de un encubrimiento frustrado

Washington. El sospechoso que fue abatido por el Servicio Secreto la madrugada del domingo tras entrar de manera “ilegal” y armado con una escopeta a la residencia del presidente en fue identificado como un joven de 21 años, según confirmó la cadena Fox News.

, originario de Carolina del Norte, había sido reportado como perdido por su familia hace unos días, de acuerdo con la cadena de televisión.

El Servicio Secreto de y las autoridades locales informaron este mañana del suceso en una rueda de prensa. De acuerdo con el alguacil de , dos agentes del Servicio Secreto detectaron que una persona había entrado al perímetro de seguridad de la residencia sobre la 1:30 de la madrugda hora local (6:30 GMT).

El joven falleció al momento, según informaron este domingo las autoridades locales del Palm Beach en una rueda de prensa. El presidente no estuvo en durante el incidente, ya que pasó el fin de semana en Washington.

Cuando fueron a investigar, encontraron a un hombre que llevaba una escopeta y un bidón de gasolina. Los agentes le pidieron que soltara los objetos, según relató el sheriff Ric Bradshaw, pero el hombre “levantó el arma” y los agentes decidieron disparar.

Las autoridades no aclararon si la escopeta que llevaba el sospechoso estaba cargada e indicaron que la investigación sobre el suceso sigue en curso, liderada por el .

El director de la agencia, , aseguró que se están dedicando “todos los recursos necesarios” y trabajarán junto con las autoridades locales.

Por su parte, la fiscal general indicó que habló con el presidente Trump esta mañana y que el Departamento de Justicia también está “coordinando con las agencias federales” sobre la “intrusión y el tiroteo” en Mar-A-Lago.

Es la segunda vez que una persona armada entra en las propiedades de Trump en Florida. En 2024, durante la campaña electoral, un hombre fue acusado de intentar asesinar a Trump mientras el presidente estaba en su club de golf en West Palm Beach.

