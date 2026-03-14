La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este sábado de la entrada de 300 millones de dólares a un fondo recientemente creado para la "protección social" procedentes de una "venta extraordinaria" de fueloil, un combustible derivado del petróleo.

Lee también Corea del Norte realiza ejercicio con lanzacohetes múltiples; afirma que son "de última generación"

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la líder chavista aseguró que esos recursos se usarán para garantizar "un incremento en el ingreso de los trabajadores", del que no dio detalles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. cc

Más Información