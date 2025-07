Los Eisner, considerados como los Óscar del cómic, galardonaron en su 37 edición a tres artistas hispanos y a la tienda española Akira, que consigue el segundo reconocimiento en la historia de estos premios.

El dibujante español Javier Rodríguez se alzó con su primer Eisner a mejor serie limitada en una gala que tuvo lugar en la noche del viernes en el marco de la Comic-Con de San Diego, que se celebra hasta el domingo.

Rodríguez se impuso en una de las tres nominaciones a las que aspiraba con su obra "Zatanna. Bring Down the House", realizada con guión de la canadiense Mariko Tamaki.

Por su parte, el argentino Eduardo Risso fue reconocido por primera vez con el premio en la categoría a mejor Pintor o Artista Multimedia, por "The Blood Brothers Mother".

También la brasileña Bilquis Evely, tras varios intentos en los últimos años, recibió el Eisner a mejor lápiz/entintadora por su obra "Helen of Wyndhorn (Dark Horse)".

La tienda madrileña Akira, regentada por Jesús Marugán, Iván Marugán, Mariano Marugán y Justina Escobar, obtuvo el Eisner Spirit of Comic, que honra a los minoristas de todo el mundo.

El establecimiento ganó este premio en 2012, coronándose como la mejor tienda de cómics del mundo, y estuvo a las puertas de obtenerlo en la gala del año pasado.

La ceremonia de estos galardones, que llevan el nombre del aclamado creador de cómics Will Eisner, dejó por el camino el sueño del español Paco Roca por estrenarse en estos premios con "Regreso al Edén". Contaba con dos menciones a mejor Artista o Guionista y a mejor edición estadounidense de material internacional.

Tampoco pudieron llevarse el premio la argentina Sole Otero, que peleaba en la misma categoría que Roca a mejor edición estadounidense de material internacional; ni el español Daniel Sampere, quien junto a Tom King luchaban por el Eisner a Serie Continua por su trabajo en "Wonder Woman".

Entre otros reconocimientos de la noche, también destacaron el autor alternativo Joe Sacco, uno de los favoritos a ganar el Eisner a mejor libro por "The War in Gaza" ('La guerra de Gaza'), o el aclamado dibujante Gene Luen Yang, que se llevó el premio en la categoría de mejor publicación para adolescentes con "Lunar New Year Love Story".