Vivimos rodeados de líderes que gritan más de lo que explican y de ciudadanos que creen más de lo que verifican. No basta con culpar a las redes sociales o a los populistas de moda por la polarización. El problema es más profundo: la desigualdad, la pérdida de representación y el desgaste de las instituciones abrieron la puerta a una etapa donde la emoción le gana el terreno a los hechos. Agustín Basave, nos presenta su nuevo libro “La era de la ira. El declive de la socialdemocracia y el ascenso de la posracionalidad”.

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