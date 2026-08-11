Los integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), junto con galardonados de la Medalla Emilio Krieger, emitieron un pronunciamiento público para manifestar su respaldo y solidaridad a Ernestina Godoy Ramos, actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de un comunicado emitido este 10 de agosto de 2026, el gremio de juristas denunció que la fiscal federal es blanco de una estrategia de descrédito que busca frenar los casos penales que la institución robustece actualmente.

“Quienes somos sus compañeros de muchos años expresamos nuestra solidaridad, reconocimiento y respaldo. No hablamos de una persona que acabamos de conocer. Hablamos de una compañera cuya trayectoria hemos acompañado y cuyo carácter hemos podido constatar a lo largo del tiempo. Frente a las campañas de descrédito, nosotros elegimos hablar desde lo que conocemos: su honestidad, su integridad y su compromiso con la justicia. Ernestina cuenta con nuestro respeto y nuestro respaldo”, señalaron.

En el pronunciamiento, la organización señaló que los ataques mediáticos y políticos recientes constituyen una “campaña calumniosa”.

“Ernestina es una mujer honesta, honrada e íntegra. Una mujer de convicciones firmes, que no acostumbra ceder ante presiones ni apartarse de aquello que considera justo”. dijeron.

Según el documento, estas acciones tienen el objetivo de deslegitimar e intimidar a la funcionaria debido a diversas carpetas de investigación que involucran directamente a personajes de la clase política.

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“Apoyamos la determinación con la que ejerce su mandato constitucional y su decisión de no ceder a las presiones, chantajes y amenazas que ello pueda implicar”, fijó la ANAD.

Asimismo, recordaron que Godoy Ramos cuenta con una larga trayectoria dentro del organismo, donde se desempeñó como miembro fundador y presidenta.

La asociación concluyó con un llamado para que cese el presunto hostigamiento y se honre la justicia que el país demanda.

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