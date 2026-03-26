El Gobierno Federal ha presentado informes detallados sobre el derrame petrolero en el Golfo de México, que de acuerdo con organizaciones ambientalistas ha dejado un total de al menos 630 kilómetros de línea de costa afectada.

Estos son los “puntos clave” de esta contingencia explicados por los titulares de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Energía (Sener), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

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Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina durante conferencia sobre derrame de hidrocarburo en el Golfo de México (26/03/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Tres fuentes del origen

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, reportó que hay tres fuentes del origen del contaminante en este derrame petrolero:

Un buque que estuvo fondeado en inmediaciones de Coatzacoalcos

Emanaciones naturales de chapopoteras cerca del puerto de Coatzacoalcos

Emanaciones naturales de chapopoteras a 60 millas de Ciudad del Carmen, Campeche

De acuerdo con el almirante, se tiene conocimiento de 13 buques que pudieron haber ocasionado el vertimiento: cuatro que navegan aún en aguas mexicanas y que son registrados por la Armada de México en función de Guardia Costera, mientras que el resto se halla en aguas internacionales, por lo que se ha solicitado cooperación internacional para su inspección.

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Alicia Bárcena, titular de la Semarnat durante conferencia sobre derrame de hidrocarburo en el Golfo de México (26/03/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Semarnat descarta “daño severo”

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, descartó “por ahora” que haya daño ambiental severo por este derrame de petróleo.

De acuerdo con la funcionaria federal, hay un despliegue permanente de supervisión en el área y se ha dado seguimiento a la protección ambiental, para mitigar la contingencia.

Sin embargo, adelantó que realizará una caracterización de afectación a los ecosistemas y que la ASEA prepara las denuncias penales y administrativas correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) para quien sea que resulte responsable.

Bárcena Ibarra destacó que hay cooperación permanente de todas las autoridades ambientales emanadas de la Semarnat, como la Profepa, ASEA, así como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

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Víctor Rodríguez, titular de Pemex durante conferencia sobre derrame de hidrocarburo en el Golfo de México (26/03/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Pemex resalta apoyo a sector pesquero

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, reportó que la paraestatal mexicana ha contratado a 300 personas para labores de limpieza de playas y embarcaciones.

Además, aseguró que se han suministrado redes para que la actividad pesquera continúe en el área.

Entre las medidas de acompañamiento, destacó el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), con una inversión de 15 millones de pesos orientada al fortalecimiento del sector y a la adquisición de artes de pesca.

“El evento se mantiene bajo monitoreo permanente y despliegue de acciones en campo. Ninguna persona se quedará sin atención y sin apoyo”, afirmó el director de Pemex.

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Conferencia de prensa sobre derrame de hidrocarburo en el Golfo de México (26/03/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

430 toneladas de residuos con hidrocarburos hasta el momento

El almirante Morales Ángeles señaló que autoridades federales han retirado, hasta el momento, un total de 430 toneladas de contaminantes y limpiado 223 kilómetros en los estados de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.

El titular de Semar indicó que la contaminación con hidrocarburo comenzó el pasado martes 3 de marzo, en las playas Linda y Jicacal en Coatzacoalcos, estado de Veracruz. Ese mismo día, se reportaron manchas en la Barra de Tupilco, Tabasco.

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La organización Greenpeace señaló que el derrame de petróleo se extiende en Tamiahua, Tuxpan, y Cazones, afectado el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. Los daños suman un total de 630 kilómetros de línea de sota. Foto: Cortesía Greenpeace/ Cuartoscuro

Profepa reporta seis ejemplares con presencia de hidrocarburos

La procuradora Mariana Boy Tamborrell indicó que Profepa ha atendido un total de seis ejemplares con presencia de hidrocarburos: tres tortugas y tres aves,

Sin embargo, mencionó que estas especies han sido atendidas y liberadas por personal ambiental, esto dentro del estado de Veracruz.

Dos Bocas no tiene relación con el tema: Semar

El secretario de Marina descartó que el incendio en la refinería Olmeca de Dos Bocas esté vinculado con el derrame en el Golfo de México.

“Lo que pasó en Dos Bocas no tiene relación con el tema. Fue una cuestión de una lluvia que provocó una contaminación. Está controlada. Y los barcos que navegan en Campeche no necesariamente están contaminando, tienen rutas”, dijo.

En otro punto, el almirante resaltó que todas las playas con mayor afluencia se encuentran limpias y listas, por lo que la población “puede tener la confianza de acudir, sobre todo en Semana Santa”.

Las acciones del gobierno

La Semar reportó un despliegue de siete buques y dos embarcaciones menores, dos aeronaves un dron aéreo y un dron submarino, para acciones de localización del origen del derrame y contención, así como reconocimiento aéreo y patrullaje costero.

Por su parte, Semarnat informó de un despliegue de 40 elementos en Tabasco y Veracruz, para verificar la instalación de barreras de contención y cordones oleofílicos, así como la operación de equipos de recuperación de hidrocarburos.

Profepa anunció el despliegue de 21 inspectores para visitar de verificación en 33 sitios en Tabasco y Veracruz, realizando 59 recorridos por mar, tierra y aire.

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