“Así es la política”, afirmó la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, al reconocer que para que avance más rápido la transformación tienen que construirse consensos, lo que no se logró con el Partido del Trabajo en el tema de la revocación de mandato durante la discusión del Plan B.

Entrevistada en el marco de la cuarta Asamblea Consultiva de Parlamentarios para los Océanos, la legisladora de Morena señaló que nunca ha sido fácil impulsar las transformaciones.

“Yo creo que fue muy importante todo lo que se avanzó el día de ayer. Así es la política. Hay diferentes alternativas y tiene que haber construcción de consensos y eso es lo que se pudo consensar. No se logró todo, porque quedó fuera la reforma al artículo 35. Sin embargo, el 115, el 116 y el 134 sí fueron aprobados y creemos que es una reforma profunda en esta lucha por eliminar los privilegios y seguir trabajando por la justicia social y la igualdad”.

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Laura Itzel Castillo afirmó que México es un país que se caracteriza porque su pueblo está politizado y la gente está muy atenta a las transformaciones que se van haciendo.

“Yo lo que quisiera reiterar es que las transformaciones nunca han sido fáciles, incluso los cambios, -lo vemos hasta en las familias- son complicados, entonces estamos avanzando y lo importante es la democracia, la justicia social, la libertad de expresión y yo creo que ayer lo pudimos constatar con el debate que se dio”, puntualizó.

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